TOFAŞ, İstanbul BBSK deplasmanında

Gürkan DURAL/BURSA,()

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 17. haftasında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maç saat 13.00’de başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 17. hafta mücadelesinde yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a konuk oluyor. Ligde son oynadığı iki maçtan galibiyetle ayrılan Mavi Yeşilliler, İstanbul deplasmanında kazanarak üst üste üçüncü karşılaşmasından da zaferle ayrılmayı hedeflerken, Bursa temsilcisinde arka adalesinden sakatlığı bulunan Barış Ermiş bu maçta forma giyemeyecek. Cebeci Spor Salonu’ndaki yoğun spor programı nedeniyle Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz ve Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde geride kalan 16 haftada aldığı 10 galibiyet, 5 mağlubiyetle averajla dördüncü sırada yer alırken, Trabzonspor’un sezon öncesi ligden çekilmesi nedeniyle geçtiğimiz haftayı maç yapmadan bay geçen rakip İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 2 galibiyet, 12 mağlubiyetle son sırada bulunuyor. TOFAŞ ile Turuncu Beyazlılar arasında sezonun ilk yarısından Bursa’da oynanan mücadeleyi Bursa temsilcisi 73-61 kazanmayı başarmıştı.

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