TOFAŞ, BGL Final Grubu'nda ilk galibiyetini aldı

Gürkan DURAL/BURSA,()

TOFAŞ Basketbol Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu 2. haftasında evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 61-57 mağlup etti.

Basketbol Gençler Ligi (BGL) Final Grubu 2. hafta mücadelesinde TOFAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile kozlarını paylaştı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Ata Can Atsüren, Mete Tekçevik, Emirhan Merdin, Furkan Çalışkan, Ömer Yavaş beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, maça 8-0'lık seriyle giriş yapan rakibi karşısında ilk basketini Emirhan Merdin ile buldu. Emirhan'ın üçlüğü sonrası Ömer Yavaş'ın basket faulüyle 8-8 eşitliği sağlayan ev sahibi takım, Ata Can Atsüren'in turnike basketiyle 4. dakika biterken öne geçti: 10-8. Rakibin sayılarına Berkcan Keskindemir, Ömer ve Emirhan'ın sayılarıyla karşılık vererek 7. dakika içinde durumu 19-12'ye getiren Bursa temsilcisi, kalan bölümde Emirhan Merdin ile skor bulmaya devam etti ve ilk periyodu 24-17 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de Mustafa Buğra'nın basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Genç Takımı, rakibin sayılarına engel olamayınca 13. dakikada skor 26-23'e geldi. Turuncu Beyazlıların 8-0'lık serisine Berkcan'ın dış atışıyla son veren Bursa ekibi, Emirhan Merdin'in üçlüğüyle 16.28’de durumu 31-27’ye getirirken, ilk yarı bu skorla sona erdi.

Üçüncü çeyrekte ilk basketini Berkcan Keskindemir ile bulan Mavi Yeşilli ekip, Emirhan’ın üst üste kaydettiği 2 üçlükle 27. Dakikada 41-34 üstünlüğü elinde tuttu. Ömer Yavaş, Ata Can Atsüren ve Mustafa Buğra Atasoy’un skor katkısıyla son çeyreğe 47-40 önde başlayan TOFAŞ, dördüncü periyodun başında Ömer Yavaş’ın turnike basketiyle farkı 9’a çıkardı: 49-40. Bora Satır, Berkcan ve Ata Can’ın sayılarıyla aranın kapanmasına izin vermeyen ev sahibi takım, bitime 2.52 kala 11 sayılık farkı (57-46) yakalarken, maçın kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, parkeden 61-57 galip ayrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında TOFAŞ’ta 26 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle oynayan Emirhan Merdin maçın en skorer ismi olurken, Ata Can Atsüren de 12 sayıyla karşılaşmayı çift hanelerde tamamladı.

TOFAŞ Basketbol Genç Takımı, BGL Final Grubu 3. haftasında 13 Şubat Çarşamba günü Süleyman Seba Spor Salonu’nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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