TOFAŞ, Barış Ermiş'in sözleşmesini uzattı

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TOFAŞ Basketbol Takımı'nda deneyimli oyun kurucu Barış Ermiş'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta 2018-2019 sezonu öncesi transfer çalışmaları başladı. İlk olarak iç transferde yapılan görüşmeler kapsamında sözleşmesi sona eren deneyimli oyun kurucu Barış Ermiş ile yeniden anlaşma sağlanırken, yapılan yeni kontrat kapsamında Barış Ermiş'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Uzun yıllar A Milli Basketbol Takımı'nda da görev alan Barış Ermiş, 12 Dev Adam ile 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikincilik, 2013 yılında ise Akdeniz Oyunları'nda şampiyonluk yaşadı.

2015-2016 sezonundan bu yana TOFAŞ formasını terleten deneyimli basketbolcu, bu sezon All-Star 2018'in 'En Değerli Oyuncusu' (MVP) seçilmişti.

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