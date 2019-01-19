Tire perdeyi evinde açıyor

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı 30 puanla 3. sırada tamamlayan şampiyonluk yarışındaki Tire 1922, ikinci yarının ilk maçında yarın Büyükçekmece Tepecikspor'u ağırlayacak. Tayfur Çiçek Stadı'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak. Grupta 29 puanlı Nazilli Belediyespor haftayı bay takım olarak geçecek. Ligde 2. Grup'ta Play-Off hattındaki Kızılcabölükspor ile ilk devreyi son sırada bitiren Bergama Belediyespor, aynı saatte Kızılcabölük Semt Sahası'nda rakip olacak. 3. Grup'ta Muğlaspor, ikinci yarıya evinde yine 13.30'da Yeni Çorumspor'u konuk ederek başlayacak.