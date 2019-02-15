Tire'nin konuğu Artvin Hopaspor

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Nazilli Belediyespor'a 2-1 yenilerek 4. sıraya gerileyen Tire 1922, yarın evinde 10. sırada yer alan Artvin Hopaspor'la karşı karşıya gelecek. Tayfur Çiçek Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. 2. Grup'ta üst üste aldığı 3 mağlubiyetle son sıradan kurtulamayan ve Teknik Direktör Ramazan Silin'le yollarını ayıran Bergama Belediyespor 14 Eylül Stadı'nda aynı saatte Play-Off yarışı veren Düzcespor'u konuk edecek. 3. Grup'ta ise Muğlaspor, 13.00'te deplasmanda 1461 Trabzon'la kozlarını paylaşacak.