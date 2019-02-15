Tire'nin konuğu Artvin Hopaspor

İZMİR, () TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Nazilli Belediyespor'a 2-1 yenilerek 4. sıraya gerileyen Tire 1922, yarın evinde 10. sırada yer alan Artvin Hopaspor'la karşı karşıya gelecek. Tayfur Çiçek Stadı'nda oynanacak müsabaka...

Tire'nin konuğu Artvin Hopaspor

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Nazilli Belediyespor'a 2-1 yenilerek 4. sıraya gerileyen Tire 1922, yarın evinde 10. sırada yer alan Artvin Hopaspor'la karşı karşıya gelecek. Tayfur Çiçek Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. 2. Grup'ta üst üste aldığı 3 mağlubiyetle son sıradan kurtulamayan ve Teknik Direktör Ramazan Silin'le yollarını ayıran Bergama Belediyespor 14 Eylül Stadı'nda aynı saatte Play-Off yarışı veren Düzcespor'u konuk edecek. 3. Grup'ta ise Muğlaspor, 13.00'te deplasmanda 1461 Trabzon'la kozlarını paylaşacak.

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