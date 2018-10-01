Tire koltuğu bırakmadı

TİRE, () -

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona art arda 3 galibiyetle lider başlayan Tire 1922, son iki maçından beraberlikle ayrılmasına rağmen koltuktan inmedi. İç sahadaki Nazilli Belediyespor beraberliğinin ardından deplasmanda Artvin Hopaspor'la da golsüz berabere kalıp yenişemeyen Tire, 11 puanla liderlik koltuğunu korudu. Kırmızı-beyazlı ekip, haftaya 9 puanlı takipçisi Kozan Belediyespor'u ağırlayacak.