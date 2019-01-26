Tire gurbette 3'te 3 peşinde

İZMİR, ()
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 33 puanla 3. sırada yer alan Tire 1922 yarın deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren 15 puanlı Erzin Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir ekibi, Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı kazanarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor. Grupta 11 haftadır yenilgi yüzü görmeyen 4. sıradaki Nazilli Belediyespor, 13.30'da Artvin Hopaspor'u konuk edecek. 3. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Turgutluspor, 13.00'te takipçisi Diyarbakırspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. İlk 5 hedefindeki Muğlaspor ise 13.30'da 1 puan üzerinde yer alan Karacabey Belediyespor'un konuğu olacak.