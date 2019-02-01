Tire evinde terliyor





İZMİR, ()

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri yarın zorlu müsabakalara çıkacak. 1. Grup'ta 34 puanla 3. sırada yer alan Tire 1922 evinde sadece 2 puanı bulunan sonuncu sıradaki Körfezspor'u konuk edecek. Tayfur Çiçek Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak. 2. Grup'ta kümede kalmak için çırpınan ve 10 maçtır galibiyet yüzü göremeyen son sıradaki Bergama Belediyespor, 13.00'te deplasmanda Ofspor'la rakip olacak. 3. Grup'ta ise orta sıralarda gezinen Muğlaspor, taraftarı önünde 13.30'da düşme hattındaki Ankara Adliyespor'la karşı karşıya gelecek.