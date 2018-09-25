Tire 1922 Spor - Sivas Belediyespor: 0-1

Yiğit SOYLU / TİRE ()

STAT: Tayfur Çiçek

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Aykut Küçük (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx) - Nihat (x), Burak (xx), Gökhan (x), Semih (xx) (Dk. 87 Furkan), Berke (x), Hüseyin (x), Celal (xx), Hasan (xx), Bertuğ (x) (Dk. 42 Sergen x), Tugay (x)

SİVAS BELEDİYESPOR: Osman (xxx) - Murat (xx), Ercüment (x) (Dk. 63 Alpay x), Berkay (xx), Emrah (xxx), Güray (xx), Serkan (xxx), Ali (xx), Mehmet Fatih (xxx), Gökhan (xxx), Mustafa (x) (Dk. 72 Muhammet)

GOL: Dk. 78 Emrah (Sivas Belediyespor)

SARI KARTLAR: Semih, Tugay, Burak, Furkan (Tire 1922) - Berkay, Mehmet Fatih, Gökhan (Sivas Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde Nazilli Belediyespor'la golsüz berabere kalan Tire 1922 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti: 0-1. 3'üncü tur karşılaşmasında evinde Sivas Belediyespor'u konuk eden İzmir temsilcisi ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada 78'inci dakikada Emrah'ın golüne engel olamadı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, Sivas Belediyespor, İzmir'den turu kaparak döndü.