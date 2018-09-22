Tire 1922 Spor-Nazilli Belediyespor: 0-0

İZMİR, ()

STAT: Tayfur Çiçek

HAKEMLER: Ali Can Soydal (xx), Emin Barlas (xx), Kurtuluş Aslan (xx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx) – Nihat (x), Burak (xx), Gökhan (xx), Sergen (x) (Dk, 46 Semih x), Berke (x) (Dk. 70 Enes x), Hüseyin (xx), Celal (x), Hasan (xx), Bertuğ (xx) (Dk. 78 Cemal x), Tugay (x)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) – Polat (xx), Görkem (x) (Dk. 77 Berk x), Mazlum (xx), Mert Er (x), Buğra (xx), Sergen (x), Yasin (x) (Dk. 84 Mert Çapar), Burak (xx), Onur (xx), Aykut (x) (Dk. 46 Said xx)

SARI KARTLAR: Bertuğ, Hüseyin, Celal (Tire 1922), Aykut, Polat (Nazilli Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta oynanan Ege derbisinde Tire 1922 Spor ve Nazilli Belediyespor 0-0 berabere kaldı.

Zirve yarışına ortak olmak isteyen iki takım 90 dakika içinde önemli pozisyonlara girse de golü bulamadı. Sezona 3’te 3 yapıp başlayan Tire 1922 ilk puan kaybını yaşarken, Nazilli Belediyespor ise bu sezon ikinci beraberliğini elde etti.

Karşılaşmadan önemli dakikalar şöyle;

30'uncu dakikada Nazilli Belediyespor atağında Mert Er’in şutunda kaleci Fatih topu son anda çeldi.

42'nci dakikada Nihat ceza sahası dışından kaleyi yokladı, bu kez Nazilli Belediyespor kalecisi Zekeriya gole izin vermedi.

50'nci dakikada Tiresporlu Bertuğ’un şutu sonuç getirmedi.

60'ıncı dakikada Nazilli Belediyespor’da Mazlum serbest atışı kullandı. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

75'inci dakikada Gökhan ceza sahasına doldurdu, müsait durumdaki Enes topa dokunamadı.

84'üncü dakikada Hüseyin’in kullandığı frikikte Nazilli kalecisi Zekeriya topu kornere tokatladı.