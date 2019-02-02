Tire 1922 Spor - Körfezspor: 1-1

Yiğit SOYLU / TİRE, ()

STAT: Tayfur Çiçek

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xxx), Selman Timur (xx), Emre Demirel (xx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (x) - Emre (x) (Dk. 46 Bertuğ xx), Burak (xx), Hüseyin (x), Celal (x), Hasan (xx), Nihat (x), Cemal (x) (Dk. 73 Emrah xx), Barış (x) (Dk. 46 Sergen x), Gökhan (x), Berke (x)

KÖRFEZSPOR: Batuhan (xx) - Berat Aydın (xxx), Emir (xx), Osman (xx), Yusufcan (xxx), Berat Demir (xx) (Dk. 70 Emirhan xx), Yahya Kemal (xx) (Dk. 84 Ahmet Eren), Enes (xxx), Yasin (xxx), Faruk (xxx) (Dk. 63 Sergen x)

GOLLER: Dk. 19 Enes (Körfezspor), Dk. 74 Emrah (Tirespor)

SARI KARTLAR: Celal, Barış, Sergen, Bertuğ (Tirespor), Enes, Batuhan (Körfezspor)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Tire 1922 Spor evinde son sıradaki Körfezspor'u yenemedi: 1-1.

Maçın 19. dakikasında Enes'in golüyle yenik duruma düşen İzmir ekibi, 74. dakikada Emrah ile beraberliği yakalasa da galibiyet golünü bulamadı. Büyük bir sürpriz sonucu 2 puan yitiren Tire puanını 35 yapıp zirve yarışında ağır yara aldı. Körfezspor ise 3 puana ulaşarak sonuncu sıradaki yerinde kaldı.

8. dakikada Emre'nin ceza sahasına gönderdiği pasta, Nihat topu boş kaleye gönderemedi. Tirespor mutlak golü kaçırdı.

19. dakikada Körfezspor öne geçti. Sol kanattan gönderilen uzun topa Tire ceza sahası içinde iyi kontrol eden Enes düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 0-1.

45+2. dakikada Burak'ın kullandığı kornerde Celal topu kafayla aşırdı, Hasan arka direkte vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten döndü.

66. dakikada hızlı gelişen Tire atağında Cemal'in ortasına Nihat kafayı vurdu, ancak pozisyondan sonuç gelmedi.

74. dakikada Tirespor beraberlik golünü buldu. Sağ taraftan yapılan ortaya iyi yükselen Emrah kafayla fileleri sarstı: 1-1.

83. dakikada Gökhan, Körfezspor kalecisi Batuhan'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderemedi.