Tire 1922 Spor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

Yiğit SOYLU / TİRE, () -

STAT: Tayfur Çiçek

HAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Mehmet Kirişçioğlu (xx), Ömer Yüzer (xx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xxx) - Burak (xx), Hüseyin (xxx), Celal (xx), Hasan (xx), Tugay (xxx), Nihat (xx), Cemal (xx) (Dk. 71 Mümin x), Bertuğ (xx) (Dk. 59 Semih x), Gökhan (x) (Dk. 81 Sergen), Berke (xxx)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: İbrahim (xx) - Hakan (xx), Bülent (x), Emrah (xx), Eray (x), Günay (xx) (Dk. 58 Berkay) (Dk. 64 Fırat x), Alihan (xx), Hakan (xx), Deniz (x), Güney (xx), Onur (x) (Dk. 46 Murat x)

GOL: Dk. 86 (Pen.) Berke (Tire 1922)

SARI KARTLAR: Günay, Hakan, Bülent, Deniz (Büyükçekmece Tepecikspor), Semih, Celal (Tire 1922)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve hesapları yapan Tire 1922 Spor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Büyük çekmece Tepecikspor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yendi. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 86'ncı dakikasında Tire 1922 penaltı kazandı. Atışı kullanan Berke topu ağlarla buluşturdu. Bu skorla 33 puana yükselen Tire 3. sıradaki yerini korudu, Büyükçekmece ise 13 puanda kaldı.

10. dakikada sağ çaprazdan gelişen Tire atağında Gökhan'ın şutunu kaleci İbrahim çıkardı.

33. dakikada Hüseyin'in ceza sahasına çevirdiği topa hiçbir Tireli futbolcu dokunamadı, büyük fırsat kaçtı.

39. dakikada Tiresporlu Burak'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci İbrahim'de kaldı.

56. dakikada konuk takım gole çok yaklaştı. Ara pasla ceza sahasına sızan Mert kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak Mert'in vuruşunu Hüseyin çizgiden çıkardı.

64. dakikada Berke'nin bıraktığı topa penaltı noktası üzerinden Gökhan vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

66. dakikada Fırat'ın aşırtma vuruşunda Tire kalecisi Fatih topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

86. dakikada Tire 1922 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Hüseyin yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Berke penaltıdan skoru belirledi: 1-0.