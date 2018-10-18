Tire 1922 son nefeste

TİRE, ()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta haftaya maç eksiğine rağmen namağlup lider giren Tire 1922, 3-1 geriye düştüğü en yakın rakiplerinden Nevşehir Belediyespor deplasmanında 3-3'lük beraberliği son anlarda kurtardı.

Yenilmezlik unvanını korumayı başaran Tire, 84'üncü dakikada Gökhan ve 90+4'üncü dakikada Emrah'ın golleriyle 1 puanı hanesine yazdırıp büyük sevinç yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip bu altın puana rağmen 1 gol averajla 2'nci sıraya geriledi. Grupta 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan Tire, aynı puandaki Hekimoğlu Trabzon'un gerisinde 2'nci sırada kaldı. Tire temsilcisi, pazar günü Karaköprü Belediyespor'u konuk edecek.

FOTOĞRAFLI

