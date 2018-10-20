Tire 1922 seyircisi önünde

  İZMİR, () TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la 3-3 berabere kalarak liderlik koltuğunu averajla Hekimoğlu Trabzon'a kaptıran 15 puanlı namağlup zirve takipçisi Tire 1922, yarın evinde Karbel Karaköprü...

Tire 1922 seyircisi önünde

 

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la 3-3 berabere kalarak liderlik koltuğunu averajla Hekimoğlu Trabzon'a kaptıran 15 puanlı namağlup zirve takipçisi Tire 1922, yarın evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacak. Tayfur Çiçek Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Son 2 maçını kazanarak 5. sıraya yerleşen 14 puanlı Nazilli Belediyespor, 15.00'te taraftarı önünde 15 puanı bulunan 3. basamaktaki Ergene Velimeşespor'la oynayacak. 2. Grup'ta Kemerspor-Kızılcabölükspor, Sultanbeyli Bld-Bergama Bld aynı saatte karşılaşacak. 3. Grup'ta saat 14.00'te 1461 Trabzon-Turgutluspor, 15.00'te Muğlaspor-Halide Edip Adıvarspor randevuları var.

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