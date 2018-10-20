Tire 1922 seyircisi önünde

İZMİR, ()
TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la 3-3 berabere kalarak liderlik koltuğunu averajla Hekimoğlu Trabzon'a kaptıran 15 puanlı namağlup zirve takipçisi Tire 1922, yarın evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacak. Tayfur Çiçek Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Son 2 maçını kazanarak 5. sıraya yerleşen 14 puanlı Nazilli Belediyespor, 15.00'te taraftarı önünde 15 puanı bulunan 3. basamaktaki Ergene Velimeşespor'la oynayacak. 2. Grup'ta Kemerspor-Kızılcabölükspor, Sultanbeyli Bld-Bergama Bld aynı saatte karşılaşacak. 3. Grup'ta saat 14.00'te 1461 Trabzon-Turgutluspor, 15.00'te Muğlaspor-Halide Edip Adıvarspor randevuları var.