Tin Jedvaj Kimdir? Beşiktaş’tan Tin Jedvaj Hamlesi!

Son dakika haberine göre Beşiktaş yönetiminin Tin Jedvaj için Bayet Leverkusen’e kiralama teklifi götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Güncel olarak iki kulüp arasında da pazarlıklar sürdürülürken Beşiktaş, Cenk Tosun’dan sonra Jedvaj için de hamle yapıldığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları ve Tin Jedvaj ile ilgili merak edilenler…

Beşiktaş’tan gelen transfer haberlerine devam ediliyor. Cenk Tosun haberinden sonra Tin Jedvaj için Alman ekibi Leverkusen’e de kiralama teklifinde bulunuldu. Alman ekibi olan Leverkusen’e Başiktaş’tan Tin Jedvaj adına kiralama teklifi yapıldığı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Beşiktaj stoper arayışını sürdürüyordu. Bu kez ise rotasına Bayer Leverkusen’den Tin Jedvaj’ı alan Beşiktaş, takıma teklif götürdü. Bu sezon döneminde forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki Hırvat futbolcu için yönetim kiralama formülü ile ilerleme kararı aldıklarını ifade etti. Tin Jedvaj’ın ise 2023 sezon sonuna kadar kontratı bulunurken Jedvaj stoper gibi sağ bek olarak da görev yapabilmektedir.

Tin Jedvaj Kimdir?

Kasım 1995 yılında dünyaya gelen Hırvat futbolcu 188 cm boyundadır. Dinamo Zargeb altyapısında kariyerine başlayan futbolcu Roma, Leverkuse ve Augsbrug formalarını da giymiştir. Bu sezonda ise Leverkusen ile 6 maça çıkıp 1 asisti olan oyuncu 25 yaşındadır. Aynı zamanda Tin Jedvaj, Hırvat Milli Takım forması da giyerken 26 kez uluslararası maçlarda da rol almıştır. Milli takım forması ile ise Tin Jedvaj’ın 2 golü bulunduğu bilinmektedir. Hırvat futbolcunun Leverkusen ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu ise açıklanmıştır.

Futbolcu 2002 senesinde kariyerine NK Zagreb’in alt yapısına katılarak başlamıştır. 3 sene boyunca bu takımda kalan Jedvaj, 2005 senesinde ise Hırvatistan Ligi’nin güçlü ekibi olan Dinamo Zagreb’e katılmıştı. 2013 senesine kadar genç takımlar ile mücadelesini sürdüren Hırvat futbolcu, performansı ile dikkatleri de üzerine çekmiştir. Oyuncunun bunun yanı sıra 2013 senesinde de As takıma davet edildiği öğrenilmiştir.

2012-2013 sezonunda ise 12 maça çıkıp 1 gol atan başarılı Hırvat futbolcu, sezon sonunda takımına Hırvatistan 1. Ligi’ni kazandıran oyuncular arasında yer almıştır.