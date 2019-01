TFF’den istifa eden Yücel Uyar, Yılport Samsunspor’a imza attı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, () -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitim Müdürlüğü Kurslar Eğitim Sorumlusu Yücel Uyar, TFF’deki görevinden ayrılarak Yılport Samsunspor’un teknik menajeri oldu.

12 yıl boyunca TFF Eğitim Müdürlüğü Kurslar Eğitim Sorumlusu görevini yürüten Yücel Uyar, yeni yıl itibariyle görevinden istifa ederek, Yılport Samsunspor’un teknik menajeri oldu. Bugün Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Başkan İsmail Uyanık, Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Basın Sözcüsü Suat Çakır katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Başkan İsmail Uyanık, “Samsun’un çocukları bir arada. Samsun, evlatlarını çağırdı. Önce biz geldik. Devamında Mustafa Aztopal geldi. Şimdi de Yücel Uyar hocamız geldi. Hocamız federasyondaki 12 senelik uzun bir hizmet döneminden sonra takımımızdaki yükü omuzlamak üzere yanımızda. Kendisine Yılport Samsunspor camiasına ‘hoş geldiniz’ diyorum. Bu uzun süreli birlikte olacağımız çalışmanın çok verimli geçeceğine kendi adıma inanıyorum. Bu güzel kadromuzda Yücel hocamızın Samsun’da engin bilgilerini ve becerilerini ortaya koyacağına inanıyorum" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNA DAMGA VURACAĞIZ"

Yuvaya döndüğünü belirten Yılport Samsunspor Teknik Menajeri Yücel Uyar, “Burada olmak benim için heyecan verici. Yuvaya döndüm. Bizim gelişimiz efsane başkanımızın dönüşüyle gerçekleşti. Çok uygun bir çalışma ortamı bulacağım için buradayım. İki marka buluştu. Biri iş dünyasının büyük markası biri de Samsun’un markası. Türk futboluna damga vuracağımıza inandığım için buradayım. Ben de bütün bilgi, becerimi, 12 yıllık futbol federasyonunda her türlü futbol eğitiminin içinde Avrupa’yı sonuna kadar incelemiş biri olarak katkılar sağlayacağım. Üreten, modern bir kulüp olmaya çalışacağız. Hedefimiz çok büyük ama yakın hedefimiz takımımızı birinci lige çıkartmak. Daha sonra büyük kulüp olmak adına projelerimiz var. Onları tek tek hayata geçireceğiz. Mustafa Aztopal arkadaşımızda idari konularda son derece deneyimli. Kendisini uzun yıllar tanıyorum. Çok uyumlu bir ekip olduğumuza inanıyorum. Samsun futbolu için bütün bilgi, becerimizi, önerilerimizi alanda uygulayacağız. İnşallah güzel günleri birlikte yaşayacağız. Futbol her doğrunun karşılığını aldığı bir oyun değil. Pes etmeyeceğiz, yılmayacağız, sonuna kadar destek vereceğiz. Biz inanıyoruz” diye konuştu.

"YILPORT SAMSUNSPOR’UN BİR MODELİ OLACAK"

Hedeflerinin Türk futboluna oyuncu hazırlamak olduğunu ifade eden Yücel Uyar, “Bu sene geçiş dönemi olduğu için biz hazır oyuncu alıyoruz. Hedefimiz Türk futboluna oyuncu hazırlamak. Serkanlar, Celiller, Ercanlar gibi oyuncular üretmek istiyoruz. Şu etapta geçiş dönemi olduğu için hazır oyuncular tercih edildi. Daha güçlü bir kadro ile ikinci yarıya başlayacağız. Hedefimiz örnek bir kulüp olmak. Hazır oyuncu değil, hazırlayan bir kulüp olarak Türk futbolunda yeniden gündem oluşturacağız. 430 bin nüfuslu İzlanda bizi 8 defa yenmiş. 11 milyon nüfuslu Belçika bugün dünya sıralamasında birinci. Biz daha önce başkanımız İsmail Uyanık ile burada birtakım şeyleri başarmıştık. Türkiye’nin en iyi üreten takımlarından biriydik. Maalesef altyapımız şu anda elit ligde oynamıyor, bölgesel gelişim liginde oynuyor. Onları da halletmemiz gerekiyor. Samsun’da terse göç başlamış. Önceden en iyiler bizde olurdu. Hazırladıktan sonra gönderirdik. Şimdi bakıyoruz Altınordu’ya giden var, Ankaraspor’a giden var. Bunları bir an önce halletmeliyiz. İnşallah iyi işler olacak. Rakibin yanlışlarıyla değil, kendi doğrularımızla kazanan takım olacağız. Yılport Samsunspor’un bir modeli olacak” şeklinde konuştu.

"MARKA KULÜP OLACAĞIZ"

Yılport Samsunspor’un marka kulüp olacağını belirten Yücel Uyar, “Alt olmadan üst olmaz. Bu sene performanslara bakacağız. İyi performans gösterenlerle devam edeceğiz, gösteremeyenlerle ayrılacağız. Altyapı Samsun için büyük bir potansiyel. Yurt dışında 5 milyon Türk nüfusu var. Avrupa’daki 5 büyük ligde 19 Türk futbolcu var. Bu futbolculardan belli isimleri söylersiniz. Irkımızda sıkıntı yok. Türk insanı yetenekli ama bir yerde yanlışlık var. Bu yanlışların içinde doğruları yapmaya çalışacağız. Doğruları yaparsak çabuk fark edilecek. En iyileri Yılport Samsunspor’a yakışır. Marka kulüp olacağız. Bu sene performans izleyeceğiz. Bu arada beni buradaki göreve layık gören başkanımız İsmail Uyanık ve Yıldırım Holding’e teşekkür ediyorum. TFF’deki Yönetim Kurulu Üyesi Galip Asal’a da teşekkür ediyorum. TFF’de önemli görevler yaptım. Bundan sonra Yılport Samsunspor için çalışacağım” ifadelerini kullandı.

