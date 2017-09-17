TFF harekete geçti Yabancı kuralı değişiyor mu ?

Türk futbolunun en önemli gündem maddesi olan yabancı kuralı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yıldırım Demirören ve ekibini harekete geçirdi. Erdoğan'ın açıklamaları yeni yol haritasının belirlenmesinde öncü oldu. Süper Lig ekiplerinin tepkisini çekmemek için yabancı kuralının kademeli olarak hayata geçirilmesi bekleniyor.

TFF HAREKETE GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kulüplerimizle konuşarak bir yere vardırmamız lazım. Futbolda özellikle yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu, bize bazı dezavantajlar getiriyor. En önemli dezavantajı, A Milli Takım'a yansıması. Kulüplerimiz hiç mi yabancı oynatmasın? Oynatsın ama bu kadar fazla değil. Bakıyorsun sahaya, neredeyse yerli oyuncu yok. Bunu doğru bulmuyorum. Gereğinden fazla" sözleri TFF'yi harekete geçirdi.

Bu açıklama sonrası Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği ile bir araya gelecek. Yapılacak görüşmede yabancı sınırı ve altyapıdan oyuncu bulundurma zorunluluğu masaya yatırılacak.

En kısa sürede gerçekleştirilmesi planan toplantıda yabancı sınırının kademe şeklinde düşürülmesi ve kadroda altyapıdan oyuncu bulundurma sayısını da arttırılması gündem maddesi olacak.

Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mircea Lucescu'dan da bu doğrultuda detaylı bir rapor hazırlanması istendiği belirtildi.

Şu andaki kurala göre takımlar kadrolarında 14 yerli ve 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyorlar. 21 kişilik maç kadrosuna ise en az 9 yerli isim yazmak zorunda olan ekipler, sahaya 11 yabancı futbolcuyla da çıkabiliyor.

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