TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti mi ?

Bu akşam oynanan Türkiye-İzlanda maçından sonra taraftarlar iyice çileden çıktı.Kötü futbol ve arkasından gelen erken final TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i istafaya zorladı.
Başbakan Binali Yıldırım ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in İzlanda maçı sonrasında statdan beraber ayrıldığı öğrenildi.Yıldırım Demirören'in istifayı ciddi ciddi düşünmeye başladığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
TFF Başkanvekili Nihat Özdemir maçtan sonra yaptığı açıklamalarda "Çok üzgünüz, olmayınca olmuyor. Hedef 2020 Avrupa Şampiyonası" ifadelerini kullandı.