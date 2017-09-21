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TFF 1.Lig'de bir istifa daha ! İstifasını canlı yayında açıkladı ...

TFF 1.Lig'de 5 haftada henüz galibiyet alamayan Eskişehirspor teknik direktörü Sergen Yalçın kupa maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda istifa ettiğini açıkladı.

21 Eylül 2017 Perşembe 13:39
TFF 1.Lig'de bir istifa daha ! İstifasını canlı yayında açıkladı ...

24 Erzincanspor maçı öncesi açıklamalar yapan Sergen, Eskişehirspor'a veda ederken, canlı yayındaki sözleriyle bir anda gündeme oturdu. 

İşte Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa yaptığ o açıklamalar:

"Biz göreve başlarken çok farklı şeyler düşünüyorduk. Bir proje kapsamında görevi kabul ettim. Başkanla konuştuğumuzda çok şeyin farklı olacağını, puan silmelerin olmayacağını, eski sıkıntıların yaşanmayacağını konuştuk. Biz de ekip olarak çok zorlanıyoruz. Başladığımız günden beri bir şeyleri düzeltemiyoruz. Oyunsal anlamda da bir katkı sağlayamıyoruz takıma. İçeride yaşadığımız sorunlar çok belli. Sağlıklı bir yapı yok. Belli bir hedefler doğrultusunda çalışan ekibiz. Şu ana kadar geldiğimiz noktada maalesef böyle bir görüntü yok. Yaşadığımız sorunları biliyoruz, bilerek görevi kabul ettik ama en ufak ilerleme olmaması bizi büyük sıkıntıya sokuyor. Hiçbir maddi beklentim yok. Görevi bırakıyorum. Bundan sonra Eskişehirspor'a başarılar diliyorum. B takımla son maçım olacak. Burada rahat çalışma imkanı bulamadık, daha fazla da zorlamanın anlamı yok. Son maçımıza çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 21.09.2017 13:41
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