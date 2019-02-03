Tetiş Yapı Elazığspor - Giresunspor maçının ardından

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA () - Spor Toto 1'inci Lig'de Giresunspor ile berabere kalan Tetiş Yapı Elazığspor'da yardımcı antrenör İlyas Aydın, "Transferini gerçekleştirdiğimiz futbolcularımızın hiçbiri antrenman yapmadan Şanlıurfa'ya geldik. Cumartesi günü bir idman yaparak bugün maça çıktık” dedi.

Tetiş Yapı Elazığspor Yardımcı Antrenörü İlyas Aydın, transferin son gününde çok sayıda futbolcuyu kadrolarına kattıklarını anımsatarak şöyle dedi: "Transferini gerçekleştirdiğimiz futbolcularımızın hiçbiri antrenman yapmadan Şanlıurfa'ya geldik. Cumartesi günü bir idman yaparak bugün maça çıktık. Birbirlerinin isimlerini dahi bilemeyen arkadaşlarımız vardı. Bu şartlarda maça çıktık. Bir puan bizim için önemli. En azından rakibimiz olan Giresunspor ile aramızdaki puan farkını korumuş olduk. Neticede deplasmanda oynuyor gibiydik. Bizim kendi sahamızda olsak bile Şanlıurfa'da oynamak bizim için deplasman gibi geldi. Aldığımız bir puan bizim için sevindiriciydi. Önümüzde Balıkesirspor maçı var. Bu maça iyi hazırlanıp puanlarla dönmek istiyoruz. Bütün arkadaşlarımı bu anlamda tebrik ediyorum.”

Giresunspor Teknik Direktörü Ümit Özat ise maç sonu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu tarz dirençli, savunma yapan takımlarda topsuz koşularla oyunun yönünü daha çabuk çevirerek savunmasını yıpratabilirsiniz. İlk 40 dakika bu anlamda boş geçti. Traore'yi oyuna aldıktan sonra oyun hareketlendi. Özellikle ikinci yarı Tanase ve Yasin'i oyuna alıp çift forvete döndükten sonra yakaladığımız pozisyonlar vardı ama olmadı. Takım savunması anlamında bir sıkıntımız yok ama maalesef yaratıcılık anlamında önde pozisyon üretme anlamında, ürettiğimiz pozisyonları da sonuçlandırmamız gibi bir sıkıntımız var. Lig zorlu bir maraton, 40'ıncı dakikadan sonra oynanan oyundan memnunum. Her iki takımı da tebrik ediyorum.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Teknik direktör Ümit Özat’ın konuşması

- Yardımcı antrenör İlyas Aydın'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler