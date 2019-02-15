Tetiş Yapı Elazığspor - Gençlerbirliği: 1-2

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA ()
STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Ali Tuna
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet Fener - Idrıssa Diarra (Dk. 60 Cengizhan), Kadir Bekmezci (Dk. 82 Guidileye), Mustafa, Gökhan, Lamine Diarra, Tufan, Traore, Emir, Ahmet Solakel, Kadir Taşoğlu
GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah - Ahmet Oğuz (Dk. 90 Erdem), Yasin, Ahmet Özek (Dk. 90 Rahmetullah), Sessegnon, Santos, Arnason, Stancu, Alper, Silva (Dk. 83 Deniz), Bekir
GOLLER: Dk. 22 Emir (Tetiş Yapı Elazığspor) - Dk. 18 - Dk. 53 Stancu (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Ahmet Fener, Ahmet Solakel, Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor) - Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1’inci Lig’in 22’nci haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, Şanlıurfa'da oynan maçta Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.
8’inci dakikada Kadir Taşoğlu’nun ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
18’inci dakikada Sessegnon’un sağ taraftan kale önüne gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu, güzel bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-1.
22’nci dakikada ceza alanı içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Emir, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
38’inci dakikada sağ çaprazda topla buluşan Stancu’nun vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
53’üncü dakikada Sessegnon’un pasında kalenin sağ çaprazında topla buluşan Stancu’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.
65’inci dakikada Sessegnon’un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu’nun vuruşunda top yan direkten döndü.
Karşılaşma Gençlerbirliği’nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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