Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: 0-5 

Erkan BAY / ELAZIĞ,() -

STAD: Atatürk

HAKEMLER: Çağday Altay (xx), Erkan Akbulut (xx), Murat Altan (xx)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner (xxx), Adem (xx), Ali Fırat (xx), Orhan (xx), Emre (xx), Kadir (xx), Bjarnason (xx), Serkan (xx) (Dk. 54 Kadir Taşoğlu x),Tatos (x) (Dk. 68 Ahmet Aras x), Bagayoko (xx) (Dk. 86 Eren x), Diarra (x)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay (xx), Ahmet (xx), Yalçın (xx), Wanderson (xx), Kerim (xx), Segbefia (xx) (Dk. 72 Kubilay x), Oğulcan (xx) (Dk. 79 Chabbı x), Gökhan (xxx) (Dk. 85 Mahmut x), Mehmet (xx), Rıdvan (xx), De Valle (xx)

GOLLER: Dk. 20, Dk. 71 Gökhan, Dk. 78 Wanderson, Dk. 80 Chabbı, Dk. 90 Rıdvan (Gazişehir Gaziantep)

SARI KART: Serkan, Adem, Emre (TY Elazığspor), Gökhan, Wanderson, Ahmet (Gazişehir Gaziantep)

KIRMIZI KART: Dk. 30 Diarra, Dk. 90 Bjarnason (TY Elazığspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Tetiş Yapı Elazğıspor'u 5-0 mağlup etti.

6'ncı dakikada, Kadir'in kaptırdığı topla ceza sahasına giren Oğulcan pasını Wanderson'a verdi. Wanderson'un şutunu kaleci Soner kurtardı.

20'nci dakikada, kullanılan serbest vuruşu Gökhan kullandı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

24'üncü dakikada, Adem'in derin pasında Diarra topu ceza sahasında kontrol etti ama kaleci zamanında çıkarak topu kontrol etti.

39'uncu dakikada, Wanderson'un sağ kanattan pası ile ceza sahasına giren Oğulcan'ın sert şutu kaleci Soner'de kaldı.

45'inci dakikada, Tatos'un ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci son anda kurtardı.

61'inci dakikada, Tatos'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ali Fırat'ın ceza sahası içinden kafa vuruşu auta gitti.

70'inci dakikada, son kanattan yapılan ortaya Kerim kafayı vurdu ancak kaleci Soner gole izin vermedi.

71'inci dakikada, Gökhan duvar pası ile ceza sahasına girdi, vuruşunda meşin yuvarlak ağlar ile buluştu: 0-2

78'inci dakikada, Del Valle'nin ortasına Wanderson ön direkte dokundu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3

81'inci dakikada, Chabbi top ile ceza sahasına girdi, plase vuruşu ağlar ile buluştu: 0-4

89'uncu dakikada, Rıdvan ceza sahasına girdi vuruşu ağlar ile buluştu: 0-5

(FOTOĞRAFLI)