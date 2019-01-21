Tetiş Yapı Elazığspor - Adanaspor: 0-1

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA ()

STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Erkan Engin, Orkun Aktaş, Cemil Tunç

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet Doğan - Idrıssa, Onur Alsu, Murathan (Dk. 79 Enes Kaplan), Lamine, Hebat, İzzet (Dk. 53 Eren), Salih, Kadir, Ömer, Erhan (Dk. 89 Yusuf)

ADANASPOR: İrfan - Göksu, Veli, Hakan, Ahmet Dereli, Onur Akbay, Bumba, Famoussa (Dk. 71 Anıl), Özkan, Abdülkadir (Dk. 47 Doğanay), Eren (Dk. 90 Andaç)

GOL: Dk. 46 Famoussa, (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Salih, Hebat (Tetiş Yapı Elazığspor) - Abdülkadir, Veli, Göksu, Hakan (Adanaspor)

Spor Toto 1’inci Lig'in 18’inci haftasında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında konuk ettiği Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.

46’ncı dakikada Özkan’ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topta Famoussa yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

62’nci dakikada Lamine orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Lamine'nin sert şutunda kaleci topu kornere gönderdi.

82’nci dakikada Hakan’ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Ahmet, kaleciyi geçerek şutunu attı ancak top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 1-0 Adanaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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