Teniste 23 Nisan Kupası

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYA Tenis İhtisas ve Spor Kulübü (ATİK) tarafından düzenlenen Tennis Europe U12 23 April Cup'a 20 ülkeden 200 sporcu katıldı.

ATİK tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tennis Europe 23 April Cup düzenlendi. Avrupa Tenis Birliği'nin (Tennis Europe) 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan turnuvaya aralarında İngiltere, Almanya, Belarus, Romanya, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Litvanya'nın da yer aldığı 20 ülkeden 12 yaş altı 200 sporcu katıldı. Ülkelerinin milli takımında da forma giyen tenisçilerin mücadelesi pazar günü sona erecek. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya verilecek.

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