Temsilcimiz M.Başakşehir Avrupa şansını sürdürdü ! 1-2

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir kader maçına çıktığı Ludogorets karşısında kazanmayı bildi.İlk maçta 0-0 berabere kaldığı Ludogorets'i deplasmanda 2-1 mağlup eden temsilcimiz gruptan çıkma ümitlerini sürdürdü.

Medipol Başakşehir Edin Visca ve Kerim Frei'nin golleriyle lider Ludogorets'i deplasmanda 2-1 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.Başakşehir puanını 5'e yükseltirken Ludogorets ise 8 puanda kaldı.

Ludogorets'in son maçta mağlup olması ve temsilcimiz Başakşehir'in galip gelmesi durumunda üst tura Başakşehir çıkacak.