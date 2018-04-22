Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe: 1-1

Barış GEZİCİ / AKHİSAR,() -

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Süleyman Özay (xx), Mustafa Savranlar (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih (xx)- Lopes (xxx), Caner (xx), Mustafa Yumlu (xxx), Ömer (x), Aykut (xx) (Dk. 80 Onur xx), Sissoko (xxx), Muğdat (xxx), Barbosa (xxx) (Dk. 41 Kadir x), Larsson (xx), Seleznyov (x) (Dk. 67 Henrique x)

GÖZTEPE: Beto (xxx)- Sabri (xx), Reis (xx), Kosanovic (x), Leo (xx), Poko (xxx), Ngando (xx) (Dk. 58 Selçuk xx), Gouffran (xx), Castro (xxx) (Dk. 90 Rotman), Halil (xx), Ghilas (xxx) (Dk. 78 Ömer x)

GOLLER: Dk. 3 Muğdat (Akhisarspor) - Dk. 15 (Pen.) Ghilas (Göztepe)

SARI KARTLAR: Reis, Selçuk, Ömer (Göztepe) - Sissoko, Onur (Akhisarspor)

SPOR Toto Süper Lig'deki Ege derbisinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Göztepe yenişemedi: 1-1.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin golünü 3'üncü dakikada Muğdat, konuk takımın golünü ise 15'inci dakikada penaltıdan Ghilas attı. Akhisar'da Seleznyov, 42'nci dakikada penaltıdan yararlanamadı. Bu skorla galibiyet hasretini 6 haftaya çıkaran Akhisar, son 4 maça 35 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde girdi. Deplasmandaki galibiyet hasretini sürdürürken ligde 5'inci sıraya tırmanma fırsatını tepen Göztepe ise 44 puana ulaştı.

2'nci dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Kosanovic'in sağ kanattan kullandığı kornere Gouffran'ın kafa şutunu kale ağzında Ömer kafayla çıkarıp gole izin vermedi.

3'üncü dakikada Akhisarspor golü buldu. Barbosa, ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşu çok sert bir şutla kaleye şutladı. Kaleci Beto'nun müdahale ettiği meşin yuvarlağı altı pasta Muğdat tamamladı. Beto, topu çizgiyi geçtikten sonra kontrol edebilince Hakem Arda Kardeşler santra noktasını gösterdi: 1-0.

12'nci dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Ngando'nun ceza alanı sağ çaprazından sert şutunu kaleci Fatih ayaklarıyla kornere çeldi.

15'inci dakikada Göztepe penaltıdan skoru eşitledi. Topa hareketlenen Ngando, ceza sahasında Ömer'in müdehalesiyle yerde kalınca Hakem Arda Kardeşler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ghilas, kaleci Fatih'i rahat avladı: 1-1.

38'inci dakikada bu kez ev sahibi ekip penaltı kazandı. Lopes'in ortasını ceza sahasında ayağıyla karşılayan Kosanovic, topu uzaklaştırmak isterken kafasıyla Barbosa'nın çenesine vurdu. Hakem pozisyonda penaltı noktasını gösterirken sakatlanan iki futbolcudan Barbosa, oyuna devam edemedi. Futbolcunun çenesine soyunma odasında dikiş atıldı. Kosanovic'in ise kafası sarıldı.

42'nci dakikada Seleznyov'un kullandığı penaltıyı kaleci Beto kurtardı.

48'inci dakikada Muğdat'ın ceza sahası dışından sert şutunu Beto yumruklarıyla uzaklaştırdı.

55'inci dakikada sarı-kırmızılıllardan Castro kaleyi yokladı, top auta gitti.

81'inci dakikada Göztepe'de Castro'nun kullandığı kornere Selçuk'un kafa şutu auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.