Teknik Direktör Fatih Terim Çılgına Döndü!

Bugün oynanan Çaykur Rizespor -Galatasaray maçının mağlubu Galatasaray olurken teknik direktör Fatih Terim'den sert tepki geldi.

Teknik Direktör Fatih Terim Çılgına Döndü!

Spor Toto Süper Lig'in 31 haftasında,   şampiyonluğu haftalar kala sarı-kırmızılı takım ağır bir yenilgi aldı. Rakiplerini alt ederek şampiyonluğu  hedefleyen Galatasaray son zamanlarda  devamlı yenilgi almaya başladı.  Spor Toto Süper Lig'in son haftalarına yaklaşırken,  sarı-kırmızılı takım  rakiplerine karşı puan avantaj elde etmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım şu aralar üst üste yenilgi almaya başladı. Her alınamayan puan şampiyonluk yolunda takıma dezavantaj olarak yansıyor.

 Bugün 19 Mart Cuma günü oynanan Çaykur Rizespor Galatasaray maçı,  Galatasaray için hüsran ile sonuçlandı. Galatasaray'ın rakiplerine karşı alacağı   her puan  şampiyonluk yolunda oldukça önem taşıyor. Sarı-kırmızılı takım kendi sahasında Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.   Galatasaray şampiyonluk yolunda aldığı 4-3 mağlubiyet ile  ağır bir darbe  aldı.  Çaykur Rizespor'un 3 golünü  aldığı penaltı kararı sonrası  Fatih Terim'den sert tepki geldi.  Çaykur Rizespor'un 3 golünü attığı penaltı sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sarı kart gördü ve  maçı yöneten Volkan Bayarslan’a sert tepki gösterdi.

Fatih Terim, ‘’ Gel kartı burada göster’’  diyerek Volkan Bayarslan'a sert  bir çıkış yaptı.

Süper Toto Süper Lig'in 31 haftasında yaşanılan karşılaşmanın 75. dakikasında Boldrin pası ile sol çaprazdan girmek isteyen Michalak,  ceza alanına girmek  üzereyken Yedilin'in yaptığı müdahale ile yerde kaldı ve maçın hakemi Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

Bu olayı gören  Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim,  hemen itirazda bulundu.  Maçın hakemi Volkan Bayarslan sarı kırmızılıların teknik direktörü Terim'e kart gösterdi.  Terim,  sarı kart görmesi  üzerine sinirlenerek, ‘’ Gel burada göster’’  şeklinde hakem  Bayarslan’a  tepki gösterdi.

Çaykur rizespor'a verilen penaltı, var odasında incelendi.  VAR odasında  yaklaşık 3 dakika boyunca inceleme yapan Abdülkadir Bitigen, pozisyonun dışarıda olduğunu  gerekçe göstererek serbest vuruş olarak durumu değiştirdi.

Penaltının iptal olmasının  ardından,  Yedlin ise ikinci sarı kart ve  kırmızı kartını gördü.

YORUM EKLE
Gönder