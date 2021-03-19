Teknik Direktör Fatih Terim Çılgına Döndü!

Spor Toto Süper Lig'in 31 haftasında, şampiyonluğu haftalar kala sarı-kırmızılı takım ağır bir yenilgi aldı. Rakiplerini alt ederek şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray son zamanlarda devamlı yenilgi almaya başladı. Spor Toto Süper Lig'in son haftalarına yaklaşırken, sarı-kırmızılı takım rakiplerine karşı puan avantaj elde etmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım şu aralar üst üste yenilgi almaya başladı. Her alınamayan puan şampiyonluk yolunda takıma dezavantaj olarak yansıyor.

Bugün 19 Mart Cuma günü oynanan Çaykur Rizespor Galatasaray maçı, Galatasaray için hüsran ile sonuçlandı. Galatasaray'ın rakiplerine karşı alacağı her puan şampiyonluk yolunda oldukça önem taşıyor. Sarı-kırmızılı takım kendi sahasında Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Galatasaray şampiyonluk yolunda aldığı 4-3 mağlubiyet ile ağır bir darbe aldı. Çaykur Rizespor'un 3 golünü aldığı penaltı kararı sonrası Fatih Terim'den sert tepki geldi. Çaykur Rizespor'un 3 golünü attığı penaltı sonrası Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sarı kart gördü ve maçı yöneten Volkan Bayarslan’a sert tepki gösterdi.

Fatih Terim, ‘’ Gel kartı burada göster’’ diyerek Volkan Bayarslan'a sert bir çıkış yaptı.

Süper Toto Süper Lig'in 31 haftasında yaşanılan karşılaşmanın 75. dakikasında Boldrin pası ile sol çaprazdan girmek isteyen Michalak, ceza alanına girmek üzereyken Yedilin'in yaptığı müdahale ile yerde kaldı ve maçın hakemi Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

Bu olayı gören Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, hemen itirazda bulundu. Maçın hakemi Volkan Bayarslan sarı kırmızılıların teknik direktörü Terim'e kart gösterdi. Terim, sarı kart görmesi üzerine sinirlenerek, ‘’ Gel burada göster’’ şeklinde hakem Bayarslan’a tepki gösterdi.

Çaykur rizespor'a verilen penaltı, var odasında incelendi. VAR odasında yaklaşık 3 dakika boyunca inceleme yapan Abdülkadir Bitigen, pozisyonun dışarıda olduğunu gerekçe göstererek serbest vuruş olarak durumu değiştirdi.

Penaltının iptal olmasının ardından, Yedlin ise ikinci sarı kart ve kırmızı kartını gördü.