Tekirdağspor - Utaş Uşakspor: 2-2

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()
STAT: Namık Kemal
HAKEMLER: Sezer Yalçın (xx), Fatih Söyler (xx), Kürşat Han Akın (xx)
TEKİRDAĞSPOR: Çağan(x)- Mert Güney(xx), Burak(x), Aydın(x), Mert Yıldız(xx), Cihan(xx), Emre(x)(Dk.64 Berk x), Yunus(x), İbrahim(xx)(Dk.69 Emirhan x), Tarkan(x)(Dk.70 Rıza x), Vedat(xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin(xx)- Levent(xx), Emrah(xx), Şemsettin(xx), Ahmet(xx)(Dk.81 Hasan), (Özgen x), Nurettin(xx), Ekrem(xx), Şahin(xx), Halil İbrahim(xx), Tayfur(xx)
GOLLER: Dk.31 Vedat, Dk. 66 Cihan (Tekirdağspor), Dk.28 Tayfur, 90+2 Şahin (Utaş Uşakspor)
SARI KARTLAR: Tarkan (Tekirdağspor) Doğan, Levent (Utaş Uşakspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Tekirdağspor, evinde Utaş Uşakspor ile 2-2 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
28'inci dakikada Tayfur, cezaalanı içinde girip sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1
31'inci dakikada Tekirdağspor beraberliği yakaladı. Vedat, buluştuğu topa uzaktan sert vurdu: 1-1
66'ncı dakikada Cihan, kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden sert vuruşla topu ağalara gönderdi: 2-1
90+2'inci dakikada Şahin, cezaalanı içinde buluştuğu topu ağlara bıraktı: 2-2
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