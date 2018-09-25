TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Hamza Yerlikaya'ya ziyaret

ANKARA () - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı ziyaret etti.

TBF Başkanı Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı Ankara’daki makamında ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileklerini iletti. TBF CEO’su Ömer Onan’ın da katıldığı ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Spordan Sorumlu Başdanışmanlığı görevini birlikte yürüten Türkoğlu ve Yerlikaya, fikir alışverişinde bulundu.