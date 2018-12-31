TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nda yeni yıl mesajı

İSTANBUL,()

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu yeni yıl nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "2018, gerek milli takımlar seviyesinde, gerekse kulüpler bazında sportif açıdan önemli başarıları kutladığımız bir yıl oldu. 2019 yılında da tüm kulüplerimize Avrupa'da verdikleri mücadelelerde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Türkoğlu, yeni yıl ile ilgili olarak federasyonun resmi internet sitesinden bir kutlama mesajı yayımladı. Türkoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Basketbol ailemizin değerli üyeleri ve sevgili basketbol severler, Türk basketbolu adına başarılı bir yılı geride bırakırken, 2019'u da heyecanla karşılıyoruz. 2018, gerek milli takımlar seviyesinde, gerekse kulüpler bazında sportif açıdan önemli başarıları kutladığımız bir yıl oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2018'de oynadığı sekiz maçtan beş kritik galibiyet çıkardı ve elemelerin bitmesine iki maç kala finallere gitmeyi garantileyerek hepimizi gururlandırdı. Sadece aldığımız sonuçlar değil, bir jenerasyon değişikliği sürecinden geçen takımımızda genç oyuncularımızın gösterdikleri performans da önümüzdeki dönem için bizleri umutlandırdı. Bu vesileyle A Milli Erkek Takımımızın geride bıraktığı başarılı yılda emeği geçen herkesi kutluyor, 31 Ağustos – 15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda millilerimize başarılar diliyorum.

A Milli Kadın Takımımız geçtiğimiz yaz Tenerife'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda hedeflediğimiz dereceye ulaşamasa da EuroBasket 2019 elemelerinde grubunu birinci bitirmeyi başardı ve finallere vize aldı. Bugüne kadar büyük şampiyonalarda elde ettiği derecelerle Türk basketbolunun yüz akı olan Potanın Perileri'nin sadece tek mağlubiyetle tamamladığı elemelerdeki bu üstün performansını 2019'da da sürdüreceğine ve 27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan ile Letonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği EuroBasket 2019'da hepimizi gururlandıracak bir derece elde edeceğine olan inancımız tam.

2018, kulüplerimiz açısından da başarılı bir yıl oldu. Otoriteler tarafından Avrupa'nın en iyi ligi olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, Euroleague'de art arda dördüncü Final Four ve üçüncü final tecrübesini yaşayarak bizleri gururlandırdı. Darüşşafaka ise EuroCup'ı kazanarak hepimize büyük bir sevinç yaşattı. Galatasaray da Kadınlar EuroCup'ı kaldırarak gurur kaynağımız oldu. 2019 yılında da tüm kulüplerimize Avrupa'da verdikleri mücadelelerde başarılar diliyorum."

"GELECEĞİN SAĞLIKLI NESİLLERİNİ YETİŞTİRME YOLUNDA, 2018'DE DE VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK"

Türk basketbolunun marka değerinin ne denli yükseldiğinin yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla kanıtlandığını belirten Türkoğlu, açıklamasını şu şekilde noktaladı:

"Göreve geldiğimizden bu yana en önemli misyonumuz olan basketbolu Türkiye'nin her köşesine yayma ve çocuklarımızı mümkün olduğunca erken yaşta bu güzel sporla tanıştırarak geleceğin sağlıklı nesillerini yetiştirme yolunda, 2018'de de var gücümüzle çalıştık. Uzun yıllardır devam eden 12 Dev Adam Basketbol Okulları projemizin yanı sıra, göreve geldiğimizden beri hayalini kurduğumuz Haydi Sahaya projemizin startını verdik. Türk basketbolunun marka değerinin ne kadar yükseldiği, 2018 yılında imza attığımız naklen yayın ve sponsorluk anlaşmalarıyla kanıtlandı. Kulüplerimizin gelirlerini artırmak amacıyla, Tivibu ile daha önce eşi benzeri görülmemiş bir yayın anlaşmasına imza attık. Ayrıca gerek lig ve organizasyonlar, gerekse milli takımlar seviyesinde birçok yeni sponsorluk anlaşması imzaladık ve sponsor gelirlerimizi yüzde 50 oranında artırdık. Bu süreçte bizimle iş birliği yapan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, Türk basketbolunu daha da iyi yerlere getirmemize katkı verecek bu değerli iş birliklerinin 2019'da da artarak sürmesini temenni ediyorum.

Basketbol ailemizin değerli üyeleri ve sevgili basketbol severler, yeni yılın tüm dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederken, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Türk basketbolunu daha da üst noktalara taşımak için 2018'de olduğu gibi 2019'da da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu düşüncelerle yeni yılınızı kutlar, herkese spor ve sağlık dolu bir yıl dilerim."

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