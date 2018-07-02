Tayfun'dan Karşıyaka'ya veda

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Tayfun Pektürk, yeşil-kırmızılı camiaya veda etti.

Geçen hafta Karşıyaka'yla önce 2 yıllığına yeniden anlaşmasına rağmen ardından TFF 2'nci Lig'in yeni takımı Utaş Uşakspor'a dümen kıran Tayfun, sosyal medyada, "Son 3 sezon gururla taşıdığım formaya veda etmekteyim. Bu kararı almak benim için hiç kolay olmadı. Ben burada çok güzel dostluklar ve arkadaşlıklar biriktirdim. Bu zamana kadar bana olan desteğiniz ve güveniniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım ki Karşıyaka ve bu büyük camia en kısa zamanda olması gereken yerlere ulaşır. Buradan başkanıma, yöneticilere, takım arkadaşlarıma ve Karşıyaka taraftarına son 3 sene için teşekkürlerimi sunarım. Karşıyaka'yı kalbimde taşıyıp, başarılarını diliyorum. Hakkınızı helal edin, benden yana herkese helal olsun" mesajını paylaştı.

