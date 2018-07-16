Taraftarlar Sahaya Girdi!

2018 Dünya Kupası Finali'nde Hırvatistan ve Fransa bir araya gelirken dev maçta sahaya bir grup taraftar girdi.İlginç görüntüler ortaya çıkarken sahaya girenler, güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı.Hırvat savunmacı Dejan Lovren ise takımının o sırada geride olmasının da verdiği stresle sahaya girenlere tepki gösterdi ve güvenlik güçlerine yardımcı oldu.Zira sahaya girenler oyunun temposunu düşürüp maçın soğumasına sebep oldu.Güvenlik güçleri daha sonra protestocuları sahadan çıkarırken saldırıyı Rus punk grubu Pussy Riot üstlendi.Provokatif ve politik eylemleriyle bilinen feminist punk-rock oluşumu Pussy Riot, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla eylemi üstlendi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 10:11