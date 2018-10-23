Tamer Tuna: "Aldığımız puan bizi mutlu etmiyor"

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Ligde 9 haftada toplanan 10 puan takımımızı açıkçası çok mutlu etmiyor. Oynadığımız oyun, yaptığımız işler, gösterdiğimiz performans, hak ettiğimizin altında kaldı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ile devam etti. İki grup halinde ayrı çalışan kırmızı beyazlıların antrenmanı çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Brezilyalı oyuncu Douglas salonda çalışırken, Mert Hakan Yandaş ve N'Dinga takımdan ayrı güçlendirme çalışması yaptı. Geçen hafta ameliyat olan Kone'nin ise yarın antrenmanlara katılacağı öğrenildi.

TAMER TUNA: "ALDIĞIMIZ PUAN BİZİ MUTLU ETMİYOR"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Tamer Tuna ligde aldıkları puanın kendilerini mutlu etmediğini ifade ederek "Oyun verimliliği çok yüksek ve üretken bir takımız. Bunu da Kayserispor maçı ile birlikte umarım tekrar gerçekleştirebiliriz. Tabi ki zor bir deplasman. Disiplinli ve güçlü bir takım Kayserispor. Gol sayısı az olsa da; çok isteyen, önde basmaya çalışan ve arzulu bir takım. Oyun yönlerini zaten değerlendiriyoruz. Bunlara yönelik çalışmalar da devam ediyor. Ligde 9 haftada toplanan 10 puan takımımızı açıkçası çok mutlu etmiyor. Oynadığımız oyun, yaptığımız işler, gösterdiğimiz performans, hak ettiğimizin altında kaldı. Bunu gerçekleştirmek için de çok yoğun bir mücadele vermeye, iyi oyun oynamaya, keyif almaya ve ligde üst sıralarda olmayı düşünüyoruz. Umarım Kayserispor maçı ve sonraki süreçte kupa maçı olacak ve Konyaspor ile zorlu bir periyoda gireceğiz. Ligin dörtte biri tamamlandı. Defansif anlamda yerine getirmemiz gereken şeyler vardı. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da iyi gidiyor" diye konuştu.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenman görüntüler

- Tamer Tuna'nın açıklamaları

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