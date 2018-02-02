Talisca , Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Son haftalarda attığı gollerle Beşiktaş'a nefen aldıran Talisca'dan Başkan Fikret Orman'a net mesaj ... 'Bonservisimi alın ..!'

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, siyah-beyazlı takım için Changchun Yatai'den aldığı cazip teklifi de düşünmeden geri çevirdi. Benfica'da yatay bir seyir izleyen kariyer gelişimi, Şenol Güneş yönetiminde hızla çıkışa geçen Brezilyalı'nın tek arzusu ise yoluna Beşiktaş'ta devam etmek..

Geçtiğimiz gün doğum gününü tesislerde kutlayan Talisca sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Minnettarlığın hayattaki en güzel duygulardan birisi olduğunu öğrendim. Bu hayat için Tanrı'ya şükranlarımı sunuyorum. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı..