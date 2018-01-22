Talisca attı , Beşiktaş lige tutundu !

Antalyaspor'dan Charles'ın golüyle geriye düşen Beşiktaş geriden gelerek Antalyaspor'u 2-1 yenmeyi başardı.Gecenin yıldızı Talisca 2 şık golle zaferi getirdi. Beşiktaş’ın 2, Antalyaspor’un ise 1 topu direkten döndü ..

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda geriden gelerek 2-1 yenip, ikinci yarıya kayıpsız başladı. Maçın henüz 8.dakikasında geriye düşen Beşiktaş maçı çevirmeyi bildi.Golden sonra baskını arttıran Beşiktan 30.dakikada süper yıldızı Talisca ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.İkinci yarıya da hızlı başlayan Beşiktaş , 54.dakikada yine Talisca'nın attığı golle öne geçti.Beşiktaş bu galibiyetle puanını 33'e yükselterek, lider Medipol Başakşehir'i 6 puan geriden takibe devam etti..