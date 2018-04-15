Talasgücü Belediyespor - Yahyalıspor: 3-0

İlyas KAPLAN/KAYSERİ()

STAD: Atatürk Yan Açık Saha

HAKEMLER: Salih Aytaç (xx), Volkan Altuntaş (xx), Engin Caner (xx).

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Mustafa (xx), Burak (xx), Rafet (xx), Gökhan (xx), Mehmet Tahir (xx), Emre (xx), Delil (xx) (Dk.65 Mahmut xx), Altan (xxx), Burak (xxx), Bünyamin (xxx) (Dk.90 Göksel ?), Yekta Berk (xx) (Dk.76 Eray xx).

YAHYALISPOR: Fevzi Ufuk (xx), Harun (x), Müktef (x), Aziz Çağlar (x) (Dk.64 Mehmet x), Erkan (x), Orhan (x), Gökhan (xx), Ozan Kaan (xx), Cüneyt Egemen (x) (Dk.88 Metehan x), Fethi (x) (Dk.46 Hael x), Ramazan (x).

GOLLER: Dk.32 Burak, Dk.45 Altan, Dk.85 Bünyamin (Talasgücü Belediyespor)

KAYSERİ'DE oynanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Baraj maçında Yahyalıspor’u 3-0’lık sonuçla mağlup eden Talasgücü Belediyespor 2018 – 2019 sezonunda da Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

32’inci dakikada sol kanattan gelişen Talasgücü Belediyespor atağında Burak düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.: 1-0

45’inci dakikada Talasgücü Belediyespor sağ taraftan köşe vurulu kazandı. köşe vurulunu kullanan Altan’ın sert ve şutunda Yahyalıspor kalecisi Fevzi Ufuk topu ellerini arasından kaçırdı ve top filelerle buluştu: 2-0.

85’’inci dakikada Talasgücü’nde Bünyamin savunmanın arasına atılan topu kontrol edip vurdu gol oldu: 3-0.

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