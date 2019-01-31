Tahkim Kurulu, Skrtel'in cezasını 2'ye indirdi

İSTANBUL,() -

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'un 3 maçlık men cezasını 2 maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Kurul, ZTK'da Ümraniespor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç ceza alan Martin Skrtel'in cezasında indirime gitti. Skrtel'in 3 maçlık cezası 2'ye indirildi.

Tahkim Kurulu'nun almış olduğu kararlar şu şekilde:



1. E.2019/12- K.2019/26

İstanbul Bulancak Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 11.01.2019 tarihli 105 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

2. E.2019/13- K.2019/27

Dolayoba Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 11.01.2019 tarihli 105 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

3. E.2019/27- K.2019/28

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş., kulüp idarecisi Özer Bayraktar ve görevli Gökhan Kandemir ile ilgili PFDK'nın 24.01.2019 tarihli E. 2018-2019/552 K.2018-2019/661 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma taleplerinin reddine,

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2.kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt H,I,J,K,L Kuzey Kale Arkası Üst B,C,D,E Doğu Alt H,I,J,K,L Doğu Üst B,C,D,E,F Güney Kale Arkası Alt I,J,K,L Güney Kale Arkası Üst Aktifbank B,C,D,E,F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin idarecisi Özer Bayraktar'ın rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b. maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin görevli Gökhan Kandemir'in müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2019/28- K.2019/29

Keçiörengücü Spor Kulübü'nün futbolcusu Gökhan Meral ile ilgili PFDK'nın 24.01.2019 tarihli E. 2018-2019/563 K.2018-2019/667 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Keçiörengücü Spor Kulübü'nün futbolcusu Gökhan Meral'in ilkyardım görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine oybirliği ile,

5. E.2019/29- K.2019/30

Belediye Derince Spor Kulübü'nün, futbolcusu Jerry Adirin İkaye ile ilgili AFDK'nın 24.01.2019 tarihli E. 2018-2019/967 K.2018-2019/1195 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Belediye Derince Spor Kulübü'nün, futbolcusu Jerry Adirin İkaye'nin topsuz alanda rakip takım futbolcusuna şiddetli harekette bulunmaktan ve eylemini sözlü olarak da sürdürmesi nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2019/30- K.2019/31

Antalya Spor A.Ş.'nin PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/545 K.2018-2019/650 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Antalya Spor A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2019/31- K.2019/32

Bursa Spor Kulübü Derneği'nin PFDK'nın 24.01.2019 tarihli E. 2018-2019/570 K.2018-2019/658 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bursa Spor Derneği'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası 123,124,125,126 ve Tofaş Kuzey Tribün 108 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Bursa Spor Derneği'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Güney Kale Arkası 126 ve 127 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 1. 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Güney Kale Arkası 126 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloka edilmesi cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2019/32- K.2019/33

Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve futbolcusu Martin Skrtel ile ilgili PFDK'nın 29.01.2019 tarihli E. 2018-2019/575 K.2018-2019/683 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin saha aydınlatmasının misafir takım seyircileri tribünden ayrılmadan kapatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Martin Skrtel'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezasının, FDT'nin 13.maddesinin tatbik edilmesi neticesinde; takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezasına indirilmesi suretiyle PFDK kararının düzeltilerek onanmasına oybirliği ile, Karar verilmiştir.

