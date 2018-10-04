Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi başlıyor

Yeni sezonun ilk haftasında 2 derbi oynanacak

Fenerbahçe, 6 Ekim Cumartesi günü saat 17:30'da Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırlayacak

7 Ekim Pazar günü ise Galatasaray, saat 15:15'te Anadolu Efes'i konuk edecek

Doğanay YAVUZ / İSTANBUL,()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Sezonun ilk maçında Bahçeşehir Koleji, saat 19.00'da Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Afyon Belediyespor'u konuk edecek.

Yeni sezonun ilk haftasında 2 derbi karşılaşması oynanacak. Fenerbahçe, 6 Ekim Cumartesi günü saat 17:30'da Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırlayacak. 7 Ekim Pazar günü ise Galatasaray, saat 15:15'te Anadolu Efes'i konuk edecek.

SON ŞAMPİYON FENERBAHÇE 4 OYUNCUSUYLA YOLLARINI AYIRDI

Geçtiğimiz sezon final serisinde TOFAŞ'ı 4-1 ile geçerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş, bu sezonun da en büyük favorilerinden. 2016/2017 sezonunda ligin yanı sıra THY Avrupa Ligi'ni de tarihinde ilk kez müzesine götüren Zeljko Obradovic'in öğrencileri, bu sezon da katıldığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefinde. Başarılı Sırp koç ile yola devam eden Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon takımın önemli isimlerinden Brad Wanamaker, James Nunnally ve Jason Thompson ile yollarını ayırdı. Genç oyuncu Berk Uğurlu da geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Pınar Karşıyaka forması giyecek. Yenilenmiş Fenerbahçe'de oyun kurucu rotasyonunda bu sezon da bir değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz yaz döneminde takıma kazandırılan ve geride bıraktığımız sezon takımın liderlerinden biri olan Brad Wanamaker NBA'in yolunu tuttu. Onun yerine kısa bir NBA tecrübesi olan Kanadalı Tyler Ennis hamlesi yapıldı.

YENİLENEN TAKIM KİMLİĞİ İLE GALATASARAY

Yeni sezona girerken koçu ve tüm yabancı kadrosu değişen ekiplerden biri de Galatasaray oldu. Bir önceki sezondan kadrosunda 3 yerli oyuncu olan Göksenin Köksal, Ege Arar ve genç oyuncu Serkan Aydın'ı tutabilen Galatasaray, koç olarak ise kendi takımında yardımcı koç olarak çalışan Ertuğrul Erdoğan ile anlaştı.

Öte yandan Galatasaray bu sezon için 6 yabancı transferi yaptı. Yabancılardan biri kurallara göre lig maçlarında kadro dışı kalacak. Yeni sezonda guard pozisyonu için Tai Webster ile anlaştı. 95 doğumlu oyuncu, 4 yıllık NCAA kariyerini 17 sayı, 4 asist, 5.1 ribaund ortalamaları ile tamamladı. Bu süreçte Yeni Zelanda milli takımı forması giyen Webster, takıma Girit Turnuvası ile birlikte dahil oldu ve Hapoel Jerusalem galibiyetinde önemli rol aldı. Webster, Avrupa'da çok yeni bir oyuncu ve burada fazla tecrübesi yok.

BEŞİKTAŞ KADROYU GENÇLEŞTİRDİ

Yoluna Dusko Ivanovic ile devam eden Beşiktaş Sompo Japan, 5'inin çaylak olduğu toplamda 7 oyuncuyu kadrosuna kattı. Skorer Gard olarak görev yapan Enes Berkay Taşkıran ise kiralık olarak gittiği Yeşilgiresun'dan geri döndü. Gelen oyunculardan Joe Alexander, Kyle Gibson, Robin Benzing, Phil Pressey, Dusko Ivanovic takımın çaylak oyuncularını oluştururken, Burakcan Yıldızlı, Enes Berkay Taşkıran, Ivan Buva ise daha tecrübeli basketbolcular olarak takımına destek olacaklar. Siyah-beyazlı ekipten giden basketbolcuların sayısı koç Ufuk Sarıca ile birlikte 11'e ulaştı.

ANADOLU EFES SEZONA KUPAYLA BAŞLIYOR

Türkiye'nin basketbolda en çok kupa kaldıran takımı Anadolu Efes, yeni sezona 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başlıyor. Ankara Spor Salonu'nda dün karşılaştığı Fenerbahçe'yi 65-62'lik'lik skorla mağlup eden Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, bu sezon da lige şampiyonluk hedefiyle başlamak istiyor. Anadolu Efes, 2'si çaylak olmak üzere toplamda 9 oyuncuyu takıma dahil ederken, 7 oyuncusunu da takımdan gönderdi.

Sezonun ilk haftasının maç programı şöyle;

YARIN:

19.00 Bahçeşehir Koleji - Afyon Belediyespor

6 EKİM CUMARTESİ

13:00 Darüşşafaka - Gaziantep Basketbol

15:15 Pınar Karşıyaka - TOFAŞ

17:30 Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan

20:00 İstanbul BBSK - Trabzonspor

7 EKİM PAZAR

13:00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - Türk Telekom

15:15 Galatasaray - Anadolu Efes

17:30 Banvit - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol