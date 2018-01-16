Taffarel , sol bek ile geliyor !

Asamoah transferinde yaz döneminde olduğu gibi ara transferde de Juventus'u ikna edemeyen Galatasaray, sol bek için alternatif isimlere yönelme kararı aldı.Listenin ilk başındaki isim ise Sao Paulo'nun 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Junior Tavares oldu.

Galatasaray teknik kadrosuna katılması beklenen Brezilyalı kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in sol bek konusunda ülkesinde temaslarda bulunduğu öğrenildi..Galatasaray'da transferi kaleci antrenörü Taffarel bitirecek.Brezilyalı vatandaşını ikna etme görevi Taffarel'e verildi.

21 yaşındaki Junior Tavares 34 resmi maçta 3 asist yaptı..