Sweat Fest 2018 şehri sporla buluşturmayı hedefliyor

ELİF Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener tarafından geçen yıl hayata geçirilen SWEATers APP, spor ve eğlence dolu spor festivali SWEAT FEST ile spor tutkunlarına benzersiz bir festival yaşatmaya hazırlanıyor. 'Sweat Weat Fest 2018' etkinliği, 5-6 Mayıs’ta Tersane İstanbul, Haliç’te gerçekleşecek.

Yelken, SUP, kano, kaykay, basketbol, pilates, beach volley, crossFit, doğa sporları, bisiklet, koşu, fitness, dans, zumba, boks, yoga, mind&body, duvar tırmanışı, SWEAT Well sağlıklı yeme-içme noktaları, spor mağazaları, çocuklara özel atölyeler ve konserlerle SWEAT FEST, dopdolu bir program ile spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Festivale katılan sporseverler, Post SWEAT Happiness alanında spor sonrası tüm yorgunluklarını masaj ile atacak, kumsal alanında keyif yapacak, eski İstanbul manzarasına karşı gün batımında yoga ile huzura doyacak. Türkiye’nin en geniş kapsamlı spor festivali olma hedefi ile ilk kez geçen yıl yola çıkan 'SWEAT FEST', spora ve sağlıklı yaşamaya önem veren, başlamak için motivasyona ihtiyaç duyan veya senelerdir spor yapan ve sporu yaşam tarzı haline getirmiş olan herkesin ilgisini çekecek deneyimler bulabileceği bir etkinlik olması hedefleniyor.

"SPOR DOLU BİR GÜN YAŞAYACAĞIZ"

Elif Boyner, “Güçlü, yeterli ve mutlu olmanın yolunun harekete geçmek olduğuna inanıyorum. Spor beni güçlendiriyor ve mutlu ediyor; diğer insanlara da vesile olmalıyım diye düşündüm. SWEATers APP'i spordan aldığım tutkudan aldığım ilhamla hayata geçirdik. SWEATers APP bu yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde Tersane İstanbul’da tüm şehri spor yapmaya davet ediyor. Spor dolu bir gün yaşayacağız, herkesi bekliyoruz” dedi.

"HERKESİ SPOR YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

Melis Abacıoğlu, “Uygulamamız spora nereden başlayacağını bilmeyen, motivasyona ihtiyaç duyan ve en çok da şehir değiştirerek yeni bir yerde hayat kuran insanların sosyalleşmesi amacıyla kullanılıyor. İnsanları harekete geçirmek isteyen ve bize güvenen insan düşündüğümüzden daha çok. Spor salonuna giden insanların yüzde 47 gibi büyük bir oranının daha sonra spora devam etmediği araştırmalar ile ortaya çıkmış, bunun en büyük sebebi de motivasyon eksikliği ve spor partneri bulamamak. Biz de aplikasyonumuzla spora dair çok fazla bilgiyi, spor dalını, aktivitesini tek, kolay ve ulaşılabilir bir platformda topluyoruz. Sweaters kullanıcıları olarak 5-6 Mayıs tarihlerinde herkesi spor yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

SWEATERS APP BİR YILDA 50 BİN KULLANICIYA ULAŞTI

SWEATers App bir yıl içinde 50 bin kez App Store ve Google Play Store’dan indirildi. Sadece Türkiye’den değil, ABD, İsveç, Almanya, UK, Hollanda, İtalya, Fransa, Polonya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Hindistan, Bosna Hersek, Kanada, Japonya, Çin, Rusya gibi daha birçok ülkeden kullanıcısı bulunuyor. Bin 890 kişi, 6 bin 153 kere HADİ dedi. Bin 340 kere ise koşu için kullanıcılar birbirine HADİ dedi. SWEATer’lar 2 bin 835 Litre terledi ve toplamda 2 milyon 205 bin dakika, 36 bin 750 saat, bin 531 gün spor yaptılar, ortalama 67 bin km koşuldu. SWEATer’lar en çok fitness, koşu, yürüyüş, bisiklet, doğa yürüyüşü, basketbol sporlarıyla ter atıyor. İstanbul, İzmir, Ankara sırasıyla en çok ter atan şehirler oldu. Geçen yıl ilki gerçekleşen SWEAT FEST’e 5 bin kişi katılmış, 450 bin dakika spor yapmıştı.

Etkinliğin detaylı programına SWEATers APP üzerinden ve SWEATers APP sosyal medya sayfalarından ya da www.sweatfest.com.tr internet sitesi üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor.

BİLETLERİ YÜZDE 50 İNDİRİMLİ SATIN ALINABİLECEK

Spor tutkunları, etkinliğin biletlerine Biletix gişeleri ve www.biletix.com üzerinden ulaşabilirken SWEATers APP kullanıcıları, bildirimler veya mesajlar sayfasından alacakları kendilerine özel indirim kodu ile yüzde 50 indirim sahibi olabilecek. İstanbul’a spor dolu iki gün yaşatacak olan SWEAT FEST’te dünyaca ünlü markalar da özel etkinlikleriyle spor ve sağlıklı yaşam tutkunlarını mutlu edecek. 50 markanın SWEAT FEST’e katılması bekleniyor.

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