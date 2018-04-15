Sutopunun perileri Buca'da yarıştı

İZMİR, ()

19. Rotary Ulusal Egemenlik Kadınlar Sutopu Turnuvası, Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tesisleri'nde yapıldı. Göztepe Rotary Kulübü'nün organizasyonuyla Buca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada yurt içi ve dışından toplam 75 sporcu mücadele etti. Zorlu müsabakaların sonunda birinciliği ESTİ, ikinciliği Yunanistan temsilcisi Olympiakos, üçüncülüğü ise yine Yunanistan'dan Chios kazandı. Toplam 3 gün süren turnuvanın ardından Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Tolga Uskuç, destekleri için Buca Belediyesi'ne teşekkür etti. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, böylesi zorlu bir sporun turnuvasına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtirken sporculara, "Zorlu günlerden geçerken sporu dünyaya barışı getirebilecek en önemli unsurlar arasında görüyorum. Uluslararası bu turnuva ve sizlerin sayesinde umarım barışa bir parça da olsa aracılık ederiz" sözleriyle seslendi.

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