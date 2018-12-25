Süper Lig'in En'lerine İstanbul damgası

2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk yarısı sona ererken takımların ve futbolcuların istatistikleri dikkat çekti. Ligin En'lerine İstanbul takımları damga vurdu. Ligin en az gol yiyen takımı Başakşehir olurken ilk yarıyıda lider tamamladı. Gol krallığı yarışında Kasımpaşalı Diagne açık ara liderliğini sürdürürken asist krallığında ise Beşiktaşlı Quresma lider oldu. ligin en az gol

Spor Toto Süper Lig'de tamamlanan 17 hafta sonunda Kasımpaşa'lı forvet Mbaye Diagne gol krallığı yarışında önemli bir adım atarken Quaresma ise Siyah-beyazlıların 8 golüne katkı sağladı.

Çaykur Rizespor 17 maç sonunda evinde 1 kez galip gelirken Trabzonspor ve Galatasaray evlerinde en çok galip gelen takımlar oldu.

EN GENÇ BURSASPOR

2018-2019 Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı sona ererken Bursaspor kadrosunda 30 yaş ve üzeri 4 oyuncu bulunduruyor. 30 kişilik Bursaspor kadrosundaki oyuncuların yaş ortalaması 24.5 ile bu sezon süper ligin en genç kadrosuna sahip. Genç kadrosuyla gelecek vaad eden Bursaspor, Süper lig'de ilk yarıyı 10'uncu sırada tamamladı.

EN TECRÜBELİ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Süper lig'de 30 yaş ve üzeri 14 oyuncu bulunduran Medipol Başakşehir, süper ligin 29.6 yaş ortalamasıyla en tecrübeli oyunculara sahip takımı olurken İlk yarıyı 35 puanla lider noktaladı.

DEPLASMANIN EN İYİSİ BAŞAKŞEHİR, EVİNDE LİDER TRABZONSPOR

Bu sezonun ilk yarısında deplasmanda 9 maça çıkan turuncu-lacivertli ekip 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle toplam 18 puan elde etti. Başakşehir deplasmandaki tek mağlubiyetini ligin 2'nci haftasında Kasımpaşa'ya 2-1'lik skorla aldı. Sezonun ilk yarısında Trabzonspor ise, evi olan Şenol Güneş Stadyumu'nda oynadığı 9 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan toplayarak evinde en çok puan alan takım oldu. Diğer yandan Galatasaray evinde aldığı 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan toplayarak evinde yenilmez durumda.

MERT GÜNOK'TAN GEÇİT YOK

Mert Günok'un gösterdiği performans Medipol Başakşehir'in ilk yarıyı lider kapamasında önemli bir rol oynadı. 29 yaşındaki kaleci ligin ilk yarısında çıktığı 17 maçta kalesinde sadece 8 gol gördü. Tecrübeli kaleci 10 kez de kalesini gole kapattı.

KASIMPAŞA ATTIĞI GİBİ YEDİ DE

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa bu sezon attığı 37 golle ilk yarı itibariyle en çok gol atan takım olmasına rağmen kaleci Ramazan Köse 17 karşılaşmada 28 gole engel olamayarak ilk yarı itibariyle Süper Lig'de en çok gol yiyen kaleci ünvanına sahip.

ÇAYKUR RİZESPOR HEM EVİNDE HEM DEPLASMANDA KABUS GÖRDÜ

Çaykur Rizespor bu sezon deplasmanda çıktığı 9 lig maçından galibiyet alamazken, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Rize ekibi evinde oynadığı 8 maçta ise 1 kez galip gelebildi. lacivert-yeşilliler 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle evinde topladığı 8 puanla ligin ilk yarısında en kötü iç saha performansına sahip oldu. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ise deplasmanda oynadığı 8 lig maçından 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN DEPLASMANDA GOLE ENGEL OLAMADI

Çaykur Rizespor bu sezon rakip sahada oynadığı 9 maçta kalesinde 19 gol görerek ilk 17 hafta sonunda deplasmanda en çok gol yiyen takım ünvanını aldı. Rize ekibi bu maçlarda galibiyet yüzü göremezken 4 maçtan 1 puan alabildi.

SAVUNMACILAR GOLCÜ OLDU !.. 3 GOL ATAN 3 FARKLI SAVUNMA

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 17 haftada 3 savunma oyuncusu attıkları 3 golle takımlarına gol yollarında katkı sağladı. Antalyaspor'lu Diego Angelo, Beşiktaş'a geçtiğimiz hafta veda eden Portekizli yıldız Pepe ve Medipol Başakşehir'li Manuel Da Costa attıkları 3 golle takımlarına ilk yarı itibariyle katkı sağlayan defans oyuncuları oldu.

ANKARAGÜCÜ EVİNDE GOLE ENGEL OLAMADI

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 17 haftasında iç sahada oynadığı 8 maçta kalesini gole kapatamadı ve toplam 15 golü ağlarında gördü. Buna karşılık Ankara temsilcisi rakip kaleye sadece 9 gol atabildi.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR EVİNDE BOŞ GEÇMİYOR

Galatasaray ve Trabzonspor bu sezon evlerinde oynadığı 9 lig maçında 22 gol atarak Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında kendi sahalarında en çok gol atan 2 takım oldular.

KASIMPAŞA DEPLASMANLARDA KAÇIRMADI

İstanbul ekibi Kasımpaşa ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı 8 maçta rakip fileleri 16 kez sarstı. Buna rağmen kalesinde de 17 gol gördü.

MBAYE DIAGNE'DEN RAKİP SAVUNMALARA GÖZDAĞI

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 17 karşılaşmada Kasımpaşa'nın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne rakip fileleri 20 kez havalandırarak bu sezon hedef koyduğu 40 gol barajına ulaşmak üzere olduğunu gösterdi.

ASİST KRALI QUARESMA

Yıllardır Beşiktaş formasını terleten Siyah-beyazlıların efsane Portekizlisi Ricardo Quaresma ilk yarıda forma giydiği 14 lig maçında yaptığı 8 asistle Süper Lig'de gol yollarında en önemli isim oldu.

SÜPER LİG'İN EN TECRÜBELİSİ EMRE BELÖZOĞLU

Spor Toto Süper Lig'de oynan 17 maç sonunda Medipol Başakşehir kaptanı 38 yaşındaki Emre Belözoğlu takımı adına bu sezon süper ligde oynayan en yaşlı oyuncu oldu.

LİGİN EN GENCİ ANTALYASPOR'DAN

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesinde 90+3'üncü dakika Souleymane Doukara'nın yerine oyuna dahil olan Antalyaspor alt yapısında yetişen 16 yaşındaki Fehmi Koç bu sezon Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu ünvanını aldı.

ALANYASPOR 5 MAÇTAN MAĞLUP AYRILDI

Alanyaspor, ilk yarıda oynadığı 17 lig maçının peş peşe 5'inden puansız ayrıldı. Süper Lig'in 8'inci haftasından 12'nci haftasına kadar sahadan puansız ayrılan turuncu-yeşilli ekip bu maçların hiç birinde de rakip kaleye gol atamadı.

BAŞAKŞEHİR'İN 5 MAÇTA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Medipol Başakşehir bu sezon içerisinde 9'uncu hafta ile 13'üncü hafta arasında oynadığı tüm karşılaşmalarını kazanarak 5 maç peş peşe galibiyet elde etti. Bu maçlarda kaleci Mert Günok kalesini gole kapatmayı başardı.

ISAAC SACKEY EN ÇOK KART GÖREN FUTBOLCU

Alanyaspor'un önliberosu Isaac Sackey takımı adına oynadığı 13 lig maçında 5 sarı, 1 ikinci sarıdan kırmızı ve 1 kırmızı kart görerek ligin ilk yarsında en çok kart gören futbolcu oldu.

ÇAYKUR RİZESPOR KIPKIRMIZI

Çaykur Rizespor ligin ilk yarısında oynadığı 17 karşılaşmada toplamda gördüğü 6 kırmızı kartla ligde en çok kırmızı kart gören takım durumunda. Ayrıca Karadeniz ekibi 29 kez sarı kart görürken 2 kez ikinci sarıdan kırmızı ve 4 defa da doğrudan kırmızı kart gördü.

BEŞİKTAŞ 44 SARI KART GÖRDÜ

Bu sezon oynadığı 17 lig maçında siyah-beyazlı ekip toplam 44 defa sarı kartla cezalandırılırken 2 defa ikinci sarı karttan kırmızı ve 1 defa da doğrudan kırmızı kart gördü.

4 TAKIMDA AGRESİFLİĞE YER YOK

Spor Toto Süper Lig'de oynanan 17 karşılaşma sonunda Trabzonspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Bursaspor takımları hiç kırmızı kart görmediler. Bu 4 takımdan Kasımpaşa 33, Trabzonspor 32, Medipol Başakşehir 39 ve Bursaspor 41 defa sarı kart gördü.

KASIMPAŞA 11 DEFA PENALTI NOKTASINA GELDİ

Süper Lig'de oynana 17 karşılaşmada Kasımpaşa 11 kez penaltı noktasının başına geçti. Bu 11 Penaltıdan 9'unu Diagne kullanırken 2'sini Trezeguet kullandı. Diagne kullandığı 9 penaltının 6'sını gole çevirirken Trezeguet 2 penaltıdan da yararlanamadı.

MALATYASPOR VE BAŞAKŞEHİR 1'ER KEZ PENALTI KULLANDI

Süper Lig'in 17 haftasının sonunda Evkur Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir 1'er kez penaltı noktasının başına geçti. Edin Visca ve Adem Büyük penaltıdan yararlanarak iki takım içinde penaltıdan gol atan oyuncular oldular.

EN ÇOK KART AYDINUS VE ULUSOY'DAN

Bu sezon Süper Lig'de toplam 13 karşılaşmayla en çok maç yöneten hakem Fırat Aydınus bu maçlarda toplam 6 kırmızı kart gösterdi ve 4 kez de penaltı noktasını işaret etti. Alper Ulusoy ise yönettiği 12 lig karşılaşmasında gösterdiği 60 sarı kartla ilk yarıda en çok sarı kart gösteren hakem oldu.

HALİL UMUT MELER 7 KEZ PENALTIYI İŞARET ETTİ

Süper Lig'in ilk yarıda 12 karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler bu maçlarda 7 kez penaltı noktasını gösterdi

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