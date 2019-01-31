Süper Lig'in 20'nci hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı

İSTANBUL / Spor Toto Süper Lig'de 20'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle; YARIN: 20:30 Fenerbahçe  - Göztepe: SUAT ARSLANBOĞA  CUMARTESİ  13:30 Evkur Yeni Malatyaspor...

Süper Lig'in 20'nci hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı

İSTANBUL /

Spor Toto Süper Lig'de 20'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20:30 Fenerbahçe  - Göztepe: SUAT ARSLANBOĞA 
CUMARTESİ 
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: METE KALKAVAN 
16:00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: ARDA KARDEŞLER
16:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: ALPER ULUSOY
PAZAR
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor: ÖZGÜR YANKAYA 
16:00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir: HÜSEYİN GÖÇEK
19:00 Antalyaspor - Beşiktaş: BÜLENT YILDIRIM
PAZARTESİ 
20:00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: HALİS ÖZKAHYA

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