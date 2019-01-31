Süper Lig'in 20'nci hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı

İSTANBUL / Spor Toto Süper Lig'de 20'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle; YARIN: 20:30 Fenerbahçe - Göztepe: SUAT ARSLANBOĞA CUMARTESİ 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor...