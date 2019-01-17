Süper Lig'in 18'inci hafta hakemleri açıklandı

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor'un evinde ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Haftanın hakemleri şu şekilde:

YARIN

20:30 Akhisarspor - Beşiktaş: ÜMİT ÖZTÜRK

CUMARTESİ

13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor: ALİ PALABIYIK

13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: HÜSEYİN GÖÇEK

16:00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ÖZGÜR YANKAYA

19:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: ALPER ULUSOY

PAZAR

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: METE KALKAVAN

19:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: HALİL UMUT MELER

PAZARTESİ

20:00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

20:00 Bursaspor - Fenerbahçe: CÜNEYT ÇAKIR