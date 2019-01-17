Süper Lig'in 18'inci hafta hakemleri açıklandı

İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor'un evinde ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.  Haftanın hakemleri...

Süper Lig'in 18'inci hafta hakemleri açıklandı

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor'un evinde ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. 
Haftanın hakemleri şu şekilde: 
YARIN 
20:30 Akhisarspor - Beşiktaş: ÜMİT ÖZTÜRK 
CUMARTESİ 
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor: ALİ PALABIYIK 
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: HÜSEYİN GÖÇEK 
16:00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ÖZGÜR YANKAYA      
19:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: ALPER ULUSOY  
PAZAR 
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: METE KALKAVAN  
19:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: HALİL UMUT MELER 
PAZARTESİ 
20:00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU 
20:00 Bursaspor - Fenerbahçe: CÜNEYT ÇAKIR 

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