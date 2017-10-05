Süper Lig'e 'Video Yardımcı Hakem' uygulaması geliyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Son dönemde Süper Lig'de yaşanan hakem hatalarını en alt seviyeye düşürmek için çalışmalara başlandığı duyuruldu.

Başkan Özbek , Süper Lig'de 'Video Yardımcı Hakem' uygulamasının ne zaman faaliyete geçeceği açıkladı.

Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar !

Dursun Özbek ; " Video yarımcı hakem uygulaması bazı Avrupa ülkerinde faaliyete geçti.Görüldüğü üzere hakem hatalarıda minimum seviyeye indi.Bu uygulama maç içersindeki tartışmaların büyük bir kısmını ortadan kaldıracaktır.Hakem hatalarını en aza indiren bu uygulamaya en yakın zamanda geçilecektir." dedi.