Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları!

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un peş peşe aldığı galibiyetlerle zirveye yaklaşması ve Fenerbahçe'nin son maçta Göztepe'ye yenilmesiyle birlikte şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Süper Lig'de 25'inci hafta itibarıyla Galatasaray 54, bir maç eksiği bulunan Beşiktaş 51, Fenerbahçe 51 ve Trabzonspor 48 puanla zirvede sıralanıyor. Bu yıl ligde 21 takım olduğu için her hafta bir takım "bay geçiyor" yani maç yapmıyor. Ligde bu sezon toplamda 42 hafta maç oynanacak ancak takımlar sezon içinde 2 kez bay geçeceği için her takım toplamda 40 maç yapacak.

Şampiyonluk adaylarının son hafta karnesi

Son zamanlarda alınan skorlar ve takım performansları nedeniyle Süper Lig'de şampiyonluk oranları da değişti. Kadrosundaki 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkınca Başakşehir karşısına 18 yaşındaki lise öğrencisi olan kaleci Kağan Moradoğlu ile çıkan Trabzonspor, neredeyse pozisyon vermeden maçı 1-0 kazandı. Şampiyonluğun diğer adaylarından olan Fenerbahçe ise kendi sahasında Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe'ye 1-0 yenildi. Galatasaray ise zorlu Alanyaspor deplasmanından kaleci Muslera'nın üstün performansı sayesinde 1-0 galip ayrıldı.

Şampiyonluk oranları değişti

Yeni sonuçların ardından şampiyonluk oranlarını değiştiren İddaa Risk Yönetimi, yeni tabloyu duyurdu. Buna göre Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 2.90'dan 2.50'ye düştü yani şampiyonluk ihtimalinin yükseldiği bildirildi. Son maçta Göztepe'ye yenilen Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.20'den 2.50'ye çıktı. Beşiktaş'ın oranı 2.90'dan 3.00'e çıkarken Trabzonspor'un şampiyonluk oranı ise 13.00'ten 11.00'e indirildi. Süper Lig'de kalan haftalardaki kritik maçlar büyük heyecana sahne olacak. Bu hafta pazar günü 51 puanlı Fenerbahçe, 48 puanlı takipçisi zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Zirve yarışı sürerken hem Beşiktaşlılar hem de Galatasaraylılar, gözünü haftanın maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına çevirdi.