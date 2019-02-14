Süper Lig'de yarın oynanacak Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri 

EVKUR YENİ MALATYASPOR:
Ertaç- Bülent, Murat Akça, Mina, Chebake, Murat Yıldırım, Donald, Adem, Guilherme, Aboubakar, Aleksic
SAKAT: Bifouma, Pereira
CEZALI: Fernolle
BİLET FİYATLARI: 1'inci kategori 80 TL, 2'nci kategori 60 TL, 3'üncü kategori 45 TL, 4'üncü kategori 40 TL, 5'inci kategori 30 TL, 6'ncı kategori 20 TL, Misafir Tribünü 26 TL
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BEŞİKTAŞ
Karius- Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajicü, Güven(Kagawa), Burak
SAKAT: Yok
CEZALI Yok