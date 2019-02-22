Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

DEMİR GRUP SİVASSPOR  Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Kone SAKAT: Torje* CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: VIP 54 TL, Maraton  22 TL, Kuzey Kale Arkası  14,5 TL, Güney Kale Arkası 11 TL, Misafir Takım...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

DEMİR GRUP SİVASSPOR 
Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Kone
SAKAT: Torje*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 54 TL, Maraton  22 TL, Kuzey Kale Arkası  14,5 TL, Güney Kale Arkası 11 TL, Misafir Takım Tribünü 14,5 TL

ANTALYASPOR
Ferhat- Salih, Diego Angelo, Nazım Sangare, Chico, Charles, Hakan Özmert, Amilton, Doğukan, Fredy, Mevlüt 
SAKAT: Celustka
CEZALI: Boffin
--------------------------------------

AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Welinton, Coulker, Baiano, Sackey,Tzavellas, Ozan, Efecan, Campos, Villafanez, Cisse
SAKAT : Obi, Jr Fernandes 
CEZALI : Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton 35 TL, Kapalı 35 TL, Kale Arkaları 20 TL

KASIMPAŞA 
Ramazan- Popov, Youssef, Veysel, Veigneau, Khalili, Sadiku, Tarkan, İlhan, Trezeguet, Perica (Koita)
SAKAT: Josue
CEZALI: Pavelka 
--------------------------------------

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 
Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu (Serdar), Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda (Elia), Robinho 
SAKAT: Clichy, Epureanu* 
CEZALI: Yok 

BURSASPOR
Muhammed- Barış, Ertuğrul, Vergini, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Shehu, Lima , Latovlevici (Yusuf), Sakho
SAKAT: Kubilay, Tunay
CEZALI: Yok
 

YORUM EKLE
Gönder