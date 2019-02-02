Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehiç - Tolga, Kanstrup, Egemen, Leo, Scuk, İbrahim, Taylan, Emrah, Edouk, Rashad
SAKAT: Yok
CEZALI: Lokman Gör
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 35 TL, Maraton Tribünü: 20, Kale Arkası Tribün: 10, Misafir Tribün: 10
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- Saadane, Aberhoune, Mehmet, Melnjak, Azubuike, Petrucci, Boldrin, Umar, Aatif, Muriç
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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AKHİSARSPOR
Fatih-Vrsajevic, Musa, Sissoko, Lopes, Rotman, Serginho, Josue, Regattin, Manu, Cikalleshi
SAKAT: Eray, Dany, Mustafa, Bilal
CEZALI: Cocalic, Caner
BİLET FİYATLARI: Kapalı 1. kategori 15 TL, 2. kategori 10 TL, 3. kategori 6 TL, kale arkaları ve misafir tribün 5 TL
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Mahmut (Serdar), Epureanu, Clichy, Emre, İrfan, Visca, Arda, Mossoro (Adebayor), Robinho
SAKAT: Bajic*, Alparslan*
CEZALI: Yok
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ANTALYASPOR
Boffin - Nazim Sangare, Salih Dursun, Bahadır, Cissokho, Chico, Zeki, Doğukan, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Doukara
SAKAT: Celustka, Diego
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 200, Batı Tribün: 150, Doğu Tribünü: 100, Kale Arkası Tribün:75, Misafir Tribün: 97.50
BEŞİKTAŞ
Karius - Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Medel, Dorukhan, Mustafa, Ljajic, Lens, Larin
SAKAT: Yok
CEZALI: Quaresma, Burak Yılmaz