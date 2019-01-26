Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- Saadane, Talbi, Mehmet, Orhan, Abdullah, Petrucci, Samudio, Umar, Aatif, Muriç
SAKAT: Yok
CEZALI: Boldrin
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 15 TL, 2. Kategori 5 TL, 3. Kategori 5 TL, Misafir Tribünü 5 TL
AKHİSARSPOR
Fatih - Lopes, Caner, Sissoko, Güray, Rotman, Aykut, Regattin, Josue, Manu, Cikalleshi
SAKAT: Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Eray, Bilal Kısa
CEZALI: Barbosa
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ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Milosevic, Fofana, Traore, Jahovic
SAKAT: Selim Ay, Hurtado, Jonsson
CEZALI: Ömer Ali Şahiner
BİLET FİYATLARI: Batı Alt D - 99 TL, Batı Alt C-E 77 TL, Batı Alt B-F 68 TL, Batı Alt A-G 59 TL, Batı Üst B-C 54 TL, Batı Üst A-D - 45 TL, Doğu Alt D 54 TL, Doğu Alt C-E 45 TL, Doğu Alt B-F 36 TL, Doğu Alt A-G 27 TL, Doğu Üst D 45 TL, Doğu Üst C-E 36 TL, Doğu Üst B-F 27 TL, Doğu Üst A-G 23 TL, Kuzey Kale Arkası 9 TL, Güney Kale Arkası 9 TL
ANTALYASPOR
Boffin, Nazım Sangare, Salih, Chico, Aly Cıssokho, Zeki, Charles, Doğukan, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Doukara
Sakat: Diego, Celustka
Cezalı: Yok
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Torje, Diabate, Emre, Muhammet
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP: 54 TL, Maraton: 22 TL, Güney Kale Arkası: 11 TL, Kuzey Kale Arkası: 14,5 TL, Misafir: 14,5 TL
TRABZONSPOR
Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Batuhan, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega
SAKAT: Onazi, Pereira, Sosa
CEZALI: Yok